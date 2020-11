Iota avanza hacia Centroamérica y se convierte en “devastador” huracán categoría 5

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos indicó que el huracán Iota pasó a categoría 5 este lunes 16 de noviembre y avanza hacia Nicaragua y Honduras con vientos sostenidos mayores de 251 kilómetros por hora.

Más temprano, Iota había llegado a Huracán categoría 4 y se esperaban vientos extremadamente peligrosos y marejada ciclónica amenazante a la vida a lo largo de la costa noreste de Nicaragua y este de Honduras”, dijo el NHC en su boletín.

Agregaba que Iota se ha fortalecido rápidamente durante la noche y ahora tiene vientos sostenidos de 155 mph (245 km/h). Podría alcanzar el estado de categoría 5 a más tarde este lunes antes de tocar tierra con 12 a 18 pies de marejada ciclónica, lo cual ocurrió a eso de las 9 horas.

Se espera el huracán Iota traiga vientos catastróficos, marejadas ciclónicas potencialmente mortales e impactos de lluvia extrema a América Central.

Hurricane #Iota Advisory 13: Iota Becomes a Category 5 Hurricane. Forecast to Bring Catastrophic Winds, Life-Threatening Storm Surge, and Torrential Rainfall to Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

#Hurricane #Iota has rapidly strengthened overnight and now has 155 mph (245 km/h) sustained winds. It could reach category 5 status later today before making landfall with 12-18 feet of storm surge. More on this exceptionally dangerous situation: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/gNGzvJlPUe

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020