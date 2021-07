EE. UU.: Recomendarán que vacunados vuelvan a utilizar mascarilla en espacios cerrados

La principal autoridad en materia de salud de Estados Unidos publicarán nuevas directrices sobre el covid-19, entre ellas la necesidad de que los vacunados lleven mascarillas en los espacios cerrados en algunas circunstancias, según medios locales.

El cambio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) se produce en un momento en que la variante Delta provoca un fuerte aumento de los casos, sobre todo en las regiones que registran tasas más bajas de vacunación.

Los máximos responsables de los CDC se reunieron el domingo para tratar este tema, según la cadena CNN.

Rochelle Walensky, directora del organismo, anunciará la nuevas directrices tras una reunión informativa prevista para las 13 horas (horario de Guatemala), según esta información también adelantada por The Washington Post.

El anunció de los CDC revertirá la decisión que tomaron en mayo en la que señalaban que los vacunados no necesitaban utilizar mascarilla en espacios cerrados, aunque la semana pasada estos centros aún defendieron esa recomendación.

Sin embargo, la variante Delta, que representa cerca del 90% de las nuevas infecciones en Estados Unidos, hizo cambiar de parecer a los CDC.

Aunque las vacunas muestran altas tasas de eficacia para evitar la hospitalización y la muerte, los contagios con esta variante se están disparando en los últimos días.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, compartió en sus redes sociales cómo esta variante se ha esparcido por Estados Unidos con “increíble eficacia”.

The #DeltaVariant is spreading with incredible efficiency. It is much more aggressive and transmissible than previously circulating #COVID19 strains causing more than 83% of recent cases. Vaccination is our way out of this pandemic. https://t.co/bfOV5VzBpq https://t.co/wnnfgjuY5w

— Rochelle Walensky, MD, MPH (@CDCDirector) July 26, 2021