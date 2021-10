Premio Nobel de Economía reconoce análisis del mercado laboral y relaciones causales

El Nobel de Economía reconoció este lunes los análisis del mercado laboral de David Card y de las relaciones causales de Joshua Angrist y Guido Imbens, que han revolucionado la investigación empírica.

Card ha sido distinguido “por sus contribuciones empíricas a la economía laboral” y Angrist y Imbens “por sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales”, según el fallo de la Real Academia de las Ciencias Sueca.

Los tres galardonados norteamericanos han mostrado que los experimentos naturales pueden ser usados para responder a problemas como la influencia de los salarios mínimos y la inmigración en el mercado laboral, y han clarificado qué conclusiones se pueden sacar usando ese enfoque investigador.

“Los estudios de Card sobre cuestiones centrales de la sociedad y las contribuciones metodológicas de Angrist e Imbens han probado que los experimentos naturales son una fuente rica de conocimiento”, señaló el presidente del Comité Nobel de Economía, Peter Frederiksson.

En análisis pioneros realizados a principios de la década de 1990, algunos con su fallecido colega Allan Krueger, Card se ocupó de temas clave en la economía laboral usando situaciones que partían de la vida real pero que recordaban a experimentos aleatorios.

Al contrario de lo que indicaban estudios anteriores, Card demostró que un aumento en el sueldo mínimo no tenía efectos negativos destacados en el empleo, bien porque las compañías podían transferir los mayores costes a los consumidores mediante una subida de precios o porque la subida podría atraer a más gente.

La masiva llegada de emigrantes cubanos a Miami (EE.UU.) en la década de 1980 fue la base de otro análisis de Card sobre cómo la inmigración afectaba al mercado laboral, comparando la evolución de salarios y del empleo en esa localidad y en otras cuatro similares.

Su conclusión fue que a pesar del notable aumento de fuerza de trabajo, no se produjeron efectos negativos en los habitantes de Miami con bajos niveles de educación: ni los salarios bajaron ni el paro aumentó en comparación con otras ciudades.

Card ha realizado también importantes contribuciones sobre el impacto de los recursos de las escuelas en el futuro éxito de los estudiantes en el mercado laboral, demostrando que los resultados mejoraban en función de la densidad de profesores.

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021