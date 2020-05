Seis cosas que debes saber si pierdes tu trabajo en plena pandemia de coronavirus

Por estos días, una de las grandes preocupaciones de algunas personas es la de perder su trabajo, a sabiendas de que está llegando una fuerte recesión económica.

Les quiero hablar de cómo tratarse a uno mismo, si les llegara a pasar. Creo que ahora más que nunca, esto influirá en cómo te verán quienes podrán seleccionarte para un futuro trabajo.

Estos son seis consejos que le pueden servir, en caso de que te suceda:

1. No te culpes: ya es suficiente con la pérdida de su trabajo para que agranda el mal momento con sentimientos de culpa y de baja autoestima. No eres tú. Es una situación ajena a ti.

2. Aprende de aquellas cosas que pudieras haber hecho mejor: no es un secreto que cuando las empresas se ven abocadas a reducir personal, identifican aquellas personas que no quieren perder y las dejan en una lista especial que no tocan. El que te hayan despedido, no quiere decir que tu trabajo era malo y que por eso no fuiste parte de esta lista. Tampoco quiere decir que tu trabajo era sobresaliente. Recomendable hacer una evaluación y piensa: ¿Qué hubiera podido hacer mejor? ¿Qué me faltó para destacarme? ¿En qué descuide mi trabajo? ¿Qué aprendo? Así tendrás información sobre qué hacer en un futuro para asegurarte un lugar en la lista de quienes las empresas no quieren dejar ir.

3. Vuelve a lo simple: reajusta tu estilo de vida de manera inmediata y disfruta las pequeñas cosas que te da la cotidianidad que ahora vives, con actitud y entusiasmo. Como decían los de antaño: “Al mal tiempo, buena cara”.

4. Para y repensar: la pospandemia nos mostrará que ya nada será igual. Por eso, hay que parar y reflexionar sobre este nuevo contexto: leer, hablar con expertos, conocer qué está pasando en los distintos sectores económicos donde tú puedes tener trabajo, entender cómo tu experiencia y conocimiento juegan en estos nuevos escenarios, y sacar unas conclusiones para saber cómo mantendrás tu competitividad laboral dentro de esta nueva coyuntura. De lo contrario, saldrás sin dirección.

5. Reinvéntate: esta frase no es un cliché. Nunca estuvo tan vigente, incluso si logras mantener tu trabajo o consigues otro prontamente. Lograr dar valor agregado gracias a la capacidad de innovación y creatividad, te colocará en posición de ventaja.

6. Cambia los juicios sobre ti: pregúntate: ¿Cuáles son aquellas opiniones que tengo sobre mí que ya no son vigentes o no aplican? ¿Cuáles nuevos juicios me debo formular a partir de ahora? Los juicios que tengas sobre ti fundamentarán la manera como saldrás a buscar el trabajo que te mereces.

A nadie le gustaría que su estabilidad laboral se viera comprometida en esta época. Pero lo cierto es que luego de esta, ya nada será como antes.