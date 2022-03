Estos son los precios de referencia de los combustibles en Guatemala y las gasolineras que los tienen más baratos en la capital y Mixco

El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), publicó este día los precios de referencia de los combustibles y también un listado de las 15 gasolineras de la capital y Mixco con los precios más bajos.

Según el MEM, este 17 de marzo de 2022, los precios de referencia de los combustibles en el área metropolitana de Guatemala son:

Súper: Q37.90

Regular: 37.30

Diésel: 35.55

Además, agrega los precios de referencia de los cilindros de gas propano los cuales están así:

GLP de 25 libras, Q142

GLP de 35 libras, Q199

GLP de 100 libras, Q568

Gasolineras más baratas

El informe Precios de combustible de Ciudad de Guatemala del MEM, hasta el 16 de marzo de 2022, revela que son 15 las gasolineras de la capital y Mixco que tienen la gasolina más barata.

Los precios promedio en gasolineras (en autoservicio) en las últimas semanas revela que la semana del 14 de febrero, el precio de la gasolina superior era de Q32.22; la regular, Q31.42 y el diésel, Q28.61.

La semana con los precios más altos fue la del 10 de marzo de 2022 cuando el precio de la gasolina superior era de Q39.99; la regular, Q39.42. El costo del diésel superó el precio de la superior y llegó a Q40.25.

Precios sin subsidio

Los precios de referencia que publicó el Gobierno de Guatemala este 17 de marzo no incluyen el subsidio que fue aprobado por el Congreso de la República el pasado 15 de marzo, que otorga una rebaja de Q5 al precio por galón de diésel y de Q2.50 al galón de gasolina regular.

El subsidio fue aprobado de urgencia nacional por medio del decreto 20-2022.

Al quedar aprobado el subsidio para esos dos combustibles, que será de durante dos meses, se deberá ampliar el Presupuesto General de Egresos del Estado por Q745 millones, de acuerdo con lo aprobado por los parlamentarios.

Para que estos precios apliquen, el Gobierno debe publicar el Reglamento respectivo el cual todavía está en elaboración.

A más tardar en abril

El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, explicó que hasta la noche del 16 de marzo, el Congreso de la República todavía no ha mandado el decreto 20-2022 y por eso no ha sido sancionado, ni publicado y por eso no está vigente.

Agregó que una vez publicado ya se puede proceder a la elaboración del reglamento, el cuál ya trabaja el MEM, y esperaría que en dos semanas ya estaría completamente vigente el subsidio.

Pimentel recordó que el MEM siempre ha publicado precios de referencia de los combustibles, pero a partir de este 17 de marzo, va hacerse más difusión.

Agregó que están trabajando para que tanto el reglamento del subsidio del diésel y la gasolina regular, así como el del propano entren en vigor a partir del 1 de abril, junto con el aporte para beneficiar a consumidores de la tarifa social de la energía eléctrica.

Declaraciones del ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, en relación al subsidio de los combustibles. (Video Guatevisión: MEM)