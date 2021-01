GameStop y Wall Street: de qué se trata de la empresa y cómo se vio involucrada en “un fenómeno nunca visto” en bolsa

Probablemente en los últimos días hayas visto la palabra GameStop aparecer en tu WhatsApp, en Twitter u otras redes sociales.

¿Qué está pasando con esta empresa estadounidense y por qué se ha visto envuelta en un fenómeno “nunca visto” en Wall Street?

Aquí la periodista de BBC Newsbeat Kirsty Grant trata de explicarlo de forma sencilla, en seis claves.

GameStop es una cadena de tiendas estadounidense que te puedes encontrar en cualquier lugar del país, y que vende videojuegos, consolas y otros productos electrónicos.

Es la típica tienda que te encontrarías entre un puesto de donas y de productos de maquillaje en un centro comercial estadounidense.

No es nada nuevo ni apasionante, de hecho no le estaba yendo bien a causa de la pandemia.

Si no sabes lo que es Reddit, es una red social similar a Twitter o Facebook.

En ella, te sumas a foros sobre asuntos sobre los que estás interesado. Hay de todo tipo: de fútbol, de Historia, de programas de telerrealidad…

El foro que nos importa para entender esta historia se llama “Wall Street bets” (Apuestas en Wall Street).

En él hay más de cuatro millones de personas, habitualmente hablando de acciones y participaciones y de dónde van a invertir su dinero.

Como decía, GameStop no estaba en su mejor momento exactamente.

Con menos personas saliendo a comprar en persona debido a la pandemia y la mayoría de videojuegos vendidos online, las cosas no pintaban bien para la empresa.

Las personas que compran y venden acciones a menudo apuestan en empresas a las que no le va a ir bien en el futuro.

Lo que es hacen es lo siguiente: toman prestadas acciones en esa empresa y las venden, bajo la promesa de volver a comprarlas en una fecha posterior.

Si uno está seguro de que la compañía perderá valor, sacará beneficio cuando las vuelva a comprar, pues el precio habrá bajado.

Si aún no lo entiendes, utilicemos una analogía.

Imagina que tomas prestadas algunas cartas de Pokémon de un amigo, porque crees que su precio está a punto de caer, y acuerdas con tu colega que se las devolverás en un mes.

Entonces, las vendes a otra persona por US$5 el paquete.

Lo haces pensando que pagarás menos que eso cuando pase un mes y no sean tan nuevas. Digamos que las vuelves a comprar a US$3 el paquete.

¡Felicidades, has conseguido US$2!

Esta es una explicación tremendamente simplista de algo llamado “shorting” o “short selling” (venta en corto), un término que quizá hayas visto que se utiliza para hablar de GameStop en los últimos días.

Piensa en esto como una apuesta. Si perdiste tu apuesta y el precio en realidad de bajar sube, pierdes tu dinero.

GameStop fue una de las empresas donde numerosos fondos de inversión (hedge funds, empresas que hacen este tipo de apuestas) habían apostado que perdería mucho de su valor.

Pero una gran cantidad de personas en el foro de Wall Street bets de Reddit intercambiaron consejos y compraron acciones de GameStop.

La demanda hizo que el precio de la acción escalara de forma espectacular, y todo aquel que había metido su dinero pensando que caería tuvo que comprar sus acciones de vuelta… pero a un precio mayor del esperado y, por ende, perdiendo mucho dinero.

¿Qué tiene que ver Elon Musk con todo esto?

Al presidente de Tesla le encanta Twitter… y cuando tuitea, los mercados financieros suelen darse cuenta.

Este comentario fue suficiente para que se disparara de nuevo el precio de la acción de GameStop.

“Gamestonk!!”, señaló Musk, combinando la palabra GameStop y “stonk” que en inglés se utiliza para referirse a una decisión financiera que acaba en ganancias, comúnmente de forma irónica.

Musk también incluía un link al foro de Wall Street bets de Reddit, donde los usuarios se suelen referir a él como “Papa Musk”.

Es una muy buena pregunta.

Para muchas personas involucradas, se trató simplemente de una broma.

Una diversión, algo con lo que pasar el tiempo, un experimento para ver el poder de las comunidades de internet.

Analistas de Wall Street lo han tildado de “fenómeno”, “descabellado” y algo “que nunca antes habían visto”.

Para muchos, el objetivo era que fondos de inversión y corredores de bolsa perdieran dinero. Algunos de los hilos más populares en Reddit incluyen comentarios de personas diciendo que era una especie de venganza: la revancha contra las grandes compañías, que son vistas como las culpables del crash financiero de 2008.

El analista Neil Wilson explica que algunos de los inversores tenían “una moralidad de vigilante muy peculiar”.

“Parecían totalmente decididos a enfrentarse a Wall Street, parecían odiar a los fondos de inversión y las discusiones estaban llenas de insultos sobre el dinero de los boomer (los nacidos tras la Segunda Guerra Mundial)”.

“Es una lucha generacional, redistributiva y todo lo que tenga que ver con robar a los ricos para dárselo a los ‘pobres’ millennial“.

El fenómeno ha continuado hasta este jueves, también con otras empresas como AMC Entertainment, propietaria de salas de cine, o Blackberry, en las que los fondos de inversión han apostado en grandes cantidades con “ventas en corto”.

Algunas personas en el foro dijeron que han donado sus ganancias a organizaciones benéficas.

En cualquier caso, esta ha sido una buena oportunidad para memes.

— Caleb (@IDGAFimalive) January 28, 2021