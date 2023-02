Así fue como el hombre más rico de Asia perdió US$40 mil millones en cinco días

Después del quinto día consecutivo de pérdidas, se han esfumado alrededor de US$92 mil millones de las empresas que cotizan en bolsa del conglomerado de este magnate. Gautam Shantilal Adani, de 60 años, ya no es el hombre más rico de Asia.

Adani sigue con su mala racha. Este miércoles cayó en la Bolsa de Valores de Bombay su empresa insignia, Adani Enterprises, lo que ha provocado que el magnate salga del top 10 de las grandes fortunas mundiales establecidas por la revista Forbes.

Además, su fortuna personal se ha fundido, perdiendo US$40 mil millones, según la clasificación en tiempo real de Forbes.

Paralelamente, el título Adani Total Gas, en el que el gigante francés TotalEnergies tiene una participación del 37.4%, volvió a caer un 10% y su cotización se suspendió de nuevo.

Las pérdidas del conglomerado del Sr. Adani se producen después de la publicación la semana pasada por parte de la firma de inversión estadounidense Hindenburg Research de un informe que denuncia “manipulación bursátil descarada y un sistema de fraude contable que abarca décadas“.

Esta firma estadounidense de investigación de inversiones reveló en 2020 manipulaciones que llevaron a la acusación de los líderes del fabricante de vehículos eléctricos Nikola.

“Estamos ante la mayor estafa en la historia de los negocios”, dijo Hindenburg Research y lo acusó además de “manipulación de acciones y lavado de dinero”.

