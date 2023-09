Yahritza y su Esencia fueron abucheados de la fiesta de Independencia de México en el Zócalo capitalino

Esta agrupación conformada por los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez, lograron alcanzar la fama. Su historia cuenta que apenas en 2021 los hermanos recogían frutas en Washington, pero dos años después con su música colaboraron con Banda MS, Natanael Cano o Grupo Frontera.

Yahritza y su Esencia se ha enfrentado a cambios drásticos, en poco tiempo han perdido seguidores y aumentaron sus críticas en redes sociales luego de viralizarse una entrevista que los hermanos dieron.

Y es que a principios de agosto, el grupo desató una controversia luego de que se viralizara un video en el que Yahritza y sus dos hermanos, Armando y Jairo, confesaron en entrevista sus dificultades para adaptarse al ruido y la comida de la capital mexicana.

Frontera TV publicó parte de esta entrevista: “No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más la de Washington, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, fue uno de los comentarios que lanzó Armando. Seguidamente, su compañero de banda y hermano Jairo agregó: “Yo soy muy delicado y casi solo como chicken, puras alas que no tengan chile; no me gusta nada de eso”.

Los comentarios detonaron una ola de críticas contra la agrupación, que canceló conciertos en México y Estados Unidos, y recibió abucheos en una presentación junto a la Banda MS.

Estas declaraciones se han difundido en Internet y han llegado a generar un gran rechazo por Yahritza y su Esencia. Muchas personas se han acercado a las redes sociales de las bandas Grupo Frontera y Banda MS para pedirles que dejen de promocionar las canciones en colaboración. De lo contrario, los seguidores aseguran que los grupos serán repudiados.

Invitados para celebrar la Independencia

El Grito de Independencia es el principal evento de las fiestas patrias de México porque conmemora el inicio de la lucha para independizarse de España que convocó el cura Miguel Hidalgo en 1810.



La agrupación musical Yahritza y su Esencia fueron invitados a presentarse en esta actividad, en el Zócalo de la Ciudad de México la noche del 15 de septiembre, y así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cometieron un error como todos…somos seres humanos y presentaron una disculpa”, dijo el presidente, mientras motivaba a perdonarlos.

El grupo interpretó una sola canción, Frágil y luego se retiró del escenario. Medios locales han dicho que no está claro si esta breve presentación estaba programada de esa manera, si fue a causa de la lluvia o bien por el descontento de los asistentes que los rechazaron con diferentes palabras.

En redes sociales también se han difundido diferentes videos del momento que los abuchean.

En la actividad también participó el Grupo Frontera y participaron más de 850 niños de los semilleros creativos, un programa de formación artística de la Secretaría de Cultura que incluye artes escénicas y visuales, además de expresiones culturales tradicionales, como los textiles, el bordado, la alfarería y la creación de juguetes tradicionales.