Whitney Houston: qué se sabe sobre las nuevas revelaciones de la vida de la cantante a diez años de su muerte

La talentosa intérprete estadounidense fue hallada sin vida dentro de una bañera repleta de agua en una habitación del hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles, y su fallecimiento se dio en gran parte debido a su adicción a la cocaína.

Los problemas de Whitney Houston con las drogas comenzaron luego de su separación con el cantante Bobby Brown, con quien estuvo casada durante 14 años y tuvo una hija, a raíz de sus contantes problemas y enfrentamientos.

Sin embargo, en este problemático matrimonio existió una tercera persona que complicó más la relación entre la pareja: Robyn Crawford.

Crawford, amiga cercana de Whitney Houston, mantenía una secreta relación sentimental con la cantante y a lo largo de su vida fue una persona que en todo momento estuvo presente para ella.

Según el libro Didn’t We Almost Have It All, publicado por el escritor Gerrick Kennedy, Whitney Houston ocultó su sexualidad al público hasta el momento de su muerte debido a que se sentía fuertemente presionada por las normas conservadoras de la época y su educación religiosa.

El romance entre Whitney Houston y Robyn Crawford comenzó cuando ambas se conocieron durante un campamento de verano en Nueva Jersey.

En ese momento, la cantante tenía solamente 17 años y al instante dio inicio una relación que las hizo ser inseparables.

Robyn Crawford habló abiertamente sobre su relación con Whitney Houston en su libro A Song For You: My Life with Whitney Houston, donde brindó detalles inéditos del tiempo que compartió con la cantante.

De acuerdo con la autora y amiga íntima de la intérprete de I Will Always Love You, Whitney puso un alto al aspecto sexual de su relación en 1982, luego de firmar un importante contrato discográfico con la productora Arista.

La cantante, cuya carrera iba en ascenso, argumentó esta decisión afirmando que su camino hacia el éxito se volvería más complicado si ambas continuaban con su relación.

“Ella dijo que si la gente se enteraba lo usarían en nuestra contra, ya que en los años 80 así se sentía”, confesó Robyn Crawford en su libro.

Durante varios años, ambas continuaron manteniendo una amistad cercana, la cual fue objeto de rumores sobre si eran pareja y tenían una relación sentimental.

No obstante, Whitney Houston negó en todo momento su supuesto amorío con su amiga de la adolescencia.

Crawford también reveló que hubo mucha presión por parte de la familia de la cantante para que ella pusiera fin a su relación sentimental, ya que su madre criticaba constantemente esta situación.

“Whitney me dijo que su madre decía que no era natural que dos mujeres fueran amigas tan íntimas”, comentó.

La relación entre Whitney Houston y Robyn Crawford también fue abordada en 2017 durante el documental Whitney: Can I Be Me, cuando Kevin Ammos, miembro del equipo de seguridad de la intérprete estadounidense habló sobre el tema.

“Robyn le proporcionó un lugar seguro en el que Whitney encontró consuelo. Robyn y Whitney eran como gemelas. Eran inseparables”, afirmó.

Asimismo, David Roberts, guardaespaldas de la cantante, comentó que Bobby Brown y Robyn Crawford mantenían una gran enemistad ya que ambos luchaban por obtener el amor de Whitney.

“Bobby Brown y Robyn Crawford eran como el fuego y el hielo. Se odiaban mutuamente. Ambos luchaban por el afecto de Whitney. Bobby y Robyn tuvieron algunos altercados físicos y hubo momentos en los que él no fue siempre el ganador”, informó.

Incluso Bobby Brown, ex esposo de Whitney, habló sobre esta polémica relación y afirmó lo importante que fue Robyn Crawford en la vida de quien fue su pareja por 14 años.

“Realmente siento que si Robyn hubiera sido aceptada en la vida de Whitney, hoy ella estaría viva”, indicó el rapero.