Vocalista de Hombres G hace revelación sobre Pablo Escobar

David Summers, cantante y compositor español y vocalista del exitoso grupo Hombres G, reveló detalles de su trayectoria, anécdotas y un secreto que lo vinculó con uno de los narcotraficantes más buscados de la historia.

Summers participó recientemente en una entrevista para el programa El hormiguero, del canal de televisión española Antena 3. El vocalista de Hombres G conversó con el periodista Pablo Motos y durante el intercambio de datos, el artista comentó sobre algunas experiencias, el aprendizaje adquirido durante su trayectoria musical y nuevos proyectos.

Summers apeló a la nostalgia de la banda madrileña, compartió anécdotas que revivieron los recuerdos de sus admiradores contemporáneos. Sin embargo, el integrante del grupo con éxitos como Devuélveme a mi chica, Te quiero, El ataque de las chicas cocodrilo y Lo noto, entre otros, confesó que algunos de los conciertos que dieron en Colombia, contaron con la complicidad de Pablo Escobar.

Hombres G, los conciertos en Colombia y la conexión con Pablo Escobar

De acuerdo con la conversación entre Summers y Motos, el vocalista de Hombres G confesó que, dos de los conciertos que ofrecieron en Medellín, Colombia, el promotor principal fue el narcotraficante Pablo Escobar.

Summers indicó que los músicos no conocieron a Escobar en persona, pero sabían que el narcotraficante más buscado del mundo había financiado su estadía en esa ciudad colombiana. Además, el vocalista agregó que cuando llegaron a Colombia, sabían que viajaban en el “reinado” de Pablo Escobar, “allí sí que había polvos pica pica…”, dijo Summer en tono de broma.

“Aquello era tremendo, no nos daba miedo porque éramos unos inconscientes. Siempre he pensado por qué mi madre me dejó ir a Colombia. Estábamos en la habitación del hotel y oíamos tiros en la calle. Eso nos pasó también en Venezuela, escuchar disparos, asomarte y ver a un tío ensangrentado”, agregó Summers.

Según lo relatado por el cantante, en la promoción de los conciertos jamás se reveló que el narcotraficante estaba detrás de ello. Sin embargo, los empresarios locales dejaron claro que quien estaba detrás de los shows y máximo patrocinador de las dos fechas en Medellín, era el mismo Pablo Escobar.

Summers dijo también que todo les quedó claro después del primer concierto, debido a que, al concluir su presentación, llevaron a la hija de Escobar a los camerinos para que compartiera con la banda y gozara de los beneficios Vip.

“Tocamos dos días seguidos en la plaza de toros de Medellín y el promotor en la sombra era Pablo Escobar, lo sabíamos, pero estaba en la sombra. De hecho, su hija entró en el camerino de la banda con unos guardaespaldas para hacerse una foto con nosotros y sabíamos que se trataba de la hija del ‘rey’ de Medellín”, agregó Summers.

Intento de secuestro en Colombia

Pablo Escobar no fue el único que “apoyó” a Hombres G en Colombia. Según Summers, la fama del grupo los salvó de ser secuestrados por un grupo de paramilitares en una carretera en Cali.

“Después de un show en la ciudad de Cali nos llevaron a una fiesta en una hacienda. Durante esa convivencia hubo un momento que estaba muy cansado y me quería ir. Entonces, alguien que estaba allí me dijo que él y su hermana iban a la ciudad y que me podían acercar al hotel”, dijo el cantante.

Durante ese viaje en el que Summers esperaba un buen retorno, se llevó otro susto. Pasaron por un retén de un grupo que los detuvo con armas de fuego.

“En el camino nos cerraron el paso unos paramilitares armados y me salió el David Summers diplomático, dije, ‘mira yo soy de Hombres G, que hemos estado tocando en Cali…’ Y ellos dijeron: ¡Ah, Hombres G! Y eso me salvó la vida, porque estoy hablando de personas que estuvieron apuntándonos con una pistola media hora”, concluyó Summers.