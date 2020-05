‘We are the champions’ la nueva versión rinde homenaje a quienes luchan contra el coronavirus

Adam Lambert desde Estados Unidos y Brian May -el guitarrista- y Roger Taylor -baterista y corista- de Queen, desde Reino Unido, se unieron virtualmente y con sus teléfonos grabaron esta nueva versión del clásico de Queen We are the champions.

May y Taylor han retransmitido conciertos virtuales y decidieron lanzar esta nueva versión después que May publicara en su Instagram una invitación MicroCon para unirse a él. Taylor fue el primero en responder. Luego respondió Lambert, quien cambió la mitad de la letra por You are the champions.

Debido a que los fans no tardaron en pedir que se pudiera descargar, la sesión virtual que lleva el mismo nombre de la canción e incluye al bajista Neil Fairclough ya está disponible en plataformas de streaming.