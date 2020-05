Madonna es criticada por un tuit de la situación en Minneapolis, donde murió un afroamericano

La reina del pop Madonna publicó un video en redes sociales para rendir homenaje a George Floyd, el afroamericano que murió en manos de un policía en Minneapolis y que ha desatado la ira de miles de manifestantes.

Sin embargo, el mensaje ha recibido fuertes críticas por parte de internautas, algunos de ellos pidiéndole que si quiere combatir el racismo debería de donar dinero a la Fundación de Libertad de Minnesota, para ayudar a pagar la fianza de manifestantes que fueron aprehendidos durante las protestas.

“Un brutal asesinato transciende en todo el mundo, mi hijo David baila para honrar y hacer un tributo a George y su familia y a todos los actos de racismo y discriminación que ocurren a diario en Estados Unidos”, escribió Madonna.

En el video se puede observar al hijo adoptivo de la artista, David Banda, quien baila la canción de Michael Jackson “They Dont Care Abaout Us”, en relación con el incidente en Minneápolis que causó la muerte del afroamericano.

El exbasquetbolista Rex Chapman fue uno de los críticos del tuit, el cual calificó como “el peor de la historia”.

Maybe the worst tweet of all time. “ come dance in the kitchen for racism” is a weird take. To Michael Jackson? And other things.🤣🤣

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) May 29, 2020