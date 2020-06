Exmiss Colombia Daniella Álvarez revela por qué le amputaron el pie izquierdo

View this post on Instagram

Después de 10 días en UCI hoy me dieron habitación. Solo Dios, los doctores, las enfermeras y mi madre saben la lucha tan grande que tuve en la cama 14. No he dormido ni un solo día a causa del dolor. He pasado por 4 cirugías encontrándome con el miedo a que algo salga como no estaba previsto, incomodidades dónde dependo de todos menos de mi misma. Que haríamos los enfermos sin nuestras enfermeras que están incansablemente para ayudarnos y recordarnos que si se puede salir de esta y que con cada día todo va pasando. Mi fortaleza eres tú mi Dios, se que me amas y que no me abandonas. Gracias por enseñarme a vivir un día a la vez y que cada día trae su afán. Esta es mi prueba de vida y la batallaré! Siguen días duros pero estoy lista para enfrentarlos. Dios siempre escucha nuestras oraciones , por favor no dejen de orar por mi 🙏❤️, sus oraciones me ayudarán a sanarme más rápido. Los amo