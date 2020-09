César Bono: qué enfermedad padece y por qué apareció en silla de ruedas

El reconocido actor mexicano César Bono causó preocupación este martes 1 de septiembre del 2020 luego de aparecer en un programa de televisión.

Oriundo de la Ciudad de México y con 69 años, Bono llegó a un programa matutino para conmemorar su medio siglo de carrera, pero lejos de la alegría que conllevaría el momento, surgió preocupación al verlo en silla de ruedas.

Además, Bono llevaba un bastón para ayudarse a caminar y hubo algunas críticas a la producción del programa, debido a que se corrió el riesgo de que en su estado delicado pudiera contagiarse de coronavirus.

Durante una charla con las presentadoras de televisión, Bono dio algunos detalles de los padecimientos que tiene, luego de haber sufrido ocho infartos y lidiar con una hernia por la que aún no se ha sometido a cirugía.

“Yo me iba a morir antes del coronavirus, pero no me morí; quedé con secuelas de movimiento, que es lo que me preocupa, pero no me duele nada ni estoy enfermo. Las secuelas son por los infartos que tuve, pero aquí sigo”, dijo el actor.

A pesar de su optimismo, Bono confesó que cree que no le queda mucho tiempo de vida. “Me dieron más de ocho infartos, entonces ¿cómo no pensar en la muerte? No es lo mismo que te digan ‘le dio un infartito’ a ‘¡le dieron ocho!’”, señaló en tono de broma.

Bono agregó que está consciente de que ya tiene el mismo tiempo de vida que como cuando tenía 20 años. “Claro que no me queda mucho tiempo de vida y claro que mi salud se vio afectada. Incluso la neuróloga que vio mis ocho infartos no sabe cómo es que estoy vivo”, finalizó el actor.