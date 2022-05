Video: el curioso momento en el que Johnny Depp imita a Jack Sparrow mientras sale del juicio contra Amber Heard

Entre ellos resalta el papel de Jack Sparrow en las películas de Piratas del Caribe, el cual no volverá a interpretar a raíz del escándalo mediático surgido por las palabras de Amber Heard.

Durante el juicio por difamación entre ambos actores, la nostalgia de Johnny Depp por ese icónico personaje se hizo presente luego de que a su salida del juicio el actor de 58 años recreara la voz y gestos de Jack Sparrow frente a un grupo de fans que mostraban su apoyo.

El video del momento muestra a Johnny Depp saliendo de los tribunales del condado de Fairfax, Virginia, abordo de una camioneta y de repente pide a su equipo que detenga el vehículo para agradecer a sus seguidores por las constantes muestras de cariño durante este proceso.

a fan tells johnny depp he will always be captain jack sparrow and he responds with jack's voice 😭 pic.twitter.com/a8vnzDl4oS

— maría (@jxnsmanager) May 18, 2022