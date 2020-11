Video: BBC fija sus ojos en los movimientos de “El Lobo” Vásquez y le dedica emotiva publicación

La corporación británica de noticias BBC dedicó una nota Fabio “El lobo” Vásquez, a su esposa María Moreno, y su conmovedora historia como pareja de baile.

Lea también: ¿Qué pasó con la actriz de Hollywood, Linda Cristal?

“Si vives en Latinoamérica, seguramente has visto un video tomado desde un celular que se hizo viral”, resalta la BBC en la publicación dedicada al guatemalteco. A Fabio “El Lobo” lo presentan como alguien “tímido”, pero con “finos movimientos” para bailar música de los 90.

How a love of disco dancing helped Guatemalan grandparents, Fabio and Maria, cope with loss and hardship in 2020

Hear more: https://t.co/NgehF5W7hN pic.twitter.com/AVYLOJ50mA

— BBC World Service (@bbcworldservice) November 22, 2020