“Nunca nos imaginamos que esto sucedería”: el “Lobo Vásquez” cuenta su experiencia de bailar junto a Will Smith en las calles de Antigua Guatemala

El 3 de marzo se pudo observar al actor por las calles de Antigua Guatemala mientras hacía un rodaje. Durante las grabaciones se vio a Will Smith compartir con varios guatemaltecos.

El actor estadounidense Will Smit h está en territorio guatemalteco desde hace varios días. Su presencia se viralizó el 1 de marzo y sus seguidores han estado al pendiente de su recorrido por varias zonas de Guatemal a.

Este 4 de marzo, el actor publicó un video a su cuenta oficial de Instagram en donde recopiló las actividades que está realizando en el país, demostrando su amor hacia Guatemala y lo bien que se la está pasando en su estadía.

Desde tocar con una banda, montar un tuc-tuc y estar en una academia de baile, las actividades que Will Smith hizo en calles de Antigua Guatemala fueron bien recibidas por los guatemaltecos porque señalan la sencillez del actor para convivir con sus seguidores.

En ese video, hubo un momento que llamó la atención de varios guatemaltecos y fue su encuentro con Fabio Vásquez, conocido como “El Lobo Vásquez”. En el video se ve cómo ambos bailaron alegremente por las calles empedradas de Antigua Guatemala.

Un encuentro inesperado

“El Lobo Vásquez” declaró cómo fue que ocurrió su encuentro con el actor estadounidense, y la felicidad que a él y a su esposa les generó ese agradable momento.

“Fue una pura coincidencia del destino. Resulta que yo andaba trabajando casualmente por ahí en la Antigua, ya que me habían contratado para un evento. Justamente él se encontraba ahí también y por el ruido nos acercamos con mi esposa a ver qué estaba ocurriendo”, dice.

“Cuando me acerqué a ver que sucedía, la gente que me conocía le dijeron quién era yo. Entonces él me habló a partir de un traductor que tenía de su producción y al final se puso a bailar conmigo “, fueron las palabras de Fabio.

Comentó que la experiencia fue muy agradable para él, ya que fue un momento que surgió sin planificación alguna. También dijo sentirse feliz porque su ámbito laboral le permite tener este tipo de oportunidades.

“Fue una experiencia bonita porque, en el ámbito en donde yo estoy trabajando, he tenido la oportunidad de conocer muchas personalidades, Ahí sí que Dios todo lo pone en el camino de uno”, narró.

También comentó los sentimientos que tuvo al tener de cerca a un actor reconocido.

“Uno de los programas que a mi me encantaba de él era El Príncipe del Rap, la verdad que para mí es un honor haber bailado con él y pasarla tan bien”, menciona.

Su esposa, María Moreno, también se sentía muy emocionada al momento de encontrarse al actor y tenerlo cerca.

“Mi esposa estaba recontenta también, ya que ella es muy fan de él. La verdad es que nunca nos imaginamos que se nos presentaría esta oportunidad”.

Orgullo por Guatemala

Con respecto al rodaje del documental por las calles de Antigua Guatemala, “El Lobo Vásquez” se mostró muy orgulloso de que personajes internacionales se fijen en las maravillas del país.

“Si está haciendo un documental sobre Guatemala, seguro saldrá algo muy hermoso ya que va a enaltecer el nombre de nuestro bello país”, dijo.

Finalmente, Fabio se mostró emocionado ante el impacto que puede tener el video en donde baila con el reconocido actor y que se ha viralizado por todas las redes sociales.

“Seguro que él lo pondrá en todas sus redes y tendrá un impacto mundial, y eso me pone muy feliz ya que así Guatemala tendrá la atención de todo el mundo”.