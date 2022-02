Vicente Fernández y el supuesto contrato millonario que le dio a Patricia Rivera para mantener en secreto su relación extramarital

Luego de su muerte el pasado 12 de diciembre de 2021, Vicente Fernández continúa siendo tendencia debido a las múltiples historias que existen en torno a su vida privada.

De acuerdo con la actriz de 66 años, Patricia Rivera recibió un contrato millonario en dólares para mantener en secreto su amorío con “Chente” ya que en ese momento de su carrera nadie podía hablar públicamente de sus infidelidades.

“Cuando a él le preguntaron en un palenque, ¿y con quién has andado?’, él dijo ‘nada más con ella’, o sea yo, ‘y con la que todos ustedes saben’, porque obviamente ya no mencionó el nombre de Paty porque ya había un contrato millonario en dólares para que no se mencionara”, reveló la actriz en el programa Venga La Alegría.

Merle Uribe, quien también tuvo un amorío con “El Charro de Huentitán”, confesó que su situación y la de Patricia Rivera fue totalmente distinta ya que ella no recibió dinero por mantener en secreto su relación debido al cariño que le tenía.

“Nunca hubo nada. Yo tardé mucho tiempo en decirlo porque fue como hasta el 2008 cuando yo lo dije”, confesó.

Asimismo, la actriz mexicana reveló que Vicente Fernández tuvo varias amantes a lo largo de los años, pero que las únicas que figuraron en la lista de relaciones prohibidas fueron ella y Patricia Rivera.

“Tuvo varias que él mismo me lo dijo, pero la relación más larga fue la mía y la relación de Paty Rivera”, añadió.

Continuando con el tema de las relaciones extramaritales de Vicente Fernández, Merle Uribe fue cuestionada sobre si Doña Cuquita, viuda de “El Charro de Huentitán”, tenía conocimiento sobre esta infidelidad, a lo que la actriz contestó con un “sí”.

Posteriormente, Merle Uribe relató cómo fue su primer encuentro con la esposa del intérprete de música regional mexicana, ya que ella quería conocer a la mujer con la que su marido compartía una relación sentimental.

“Cuando yo ya llevaba 2 años trabajando con él, todos los fines de semana, pues Doña Cuquita fue a un palenque a Monterrey, pues yo creo que me quería conocer. Ella nunca iba, de verdad nunca iba, pero un día me habla Vicente, porque él le decía “Cuca”, y me dice ‘oye Cuca viene a Monterrey’, nombre pues no te preocupes”, confesó.

Para finalizar, la actriz de 66 años comentó que no se opone a que su relación extramarital con Vicente Fernández sea abordada en alguna de las series biográficas próximas a estrenarse.

Sin embargo, aseguró que espera que la historia sea contada con datos reales y tal y cómo sucedió.