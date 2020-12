“Una red de conspiración y asesinato”: documental sobre monseñor Juan Gerardi se estrenará en HBO

HBO Docs anuncia en su cuenta de Twitter que este miércoles 16 de diciembre por la noche se estrenará la producción documental sobre la muerte de monseñor Juan Gerardi.

La premier, según describe el propio canal, es “una exploración de la brutal muerte del obispo guatemalteco, la cual sacudió a un país azotado por años de violencia política”.

El Arte Del Asesinato Político es una producción, entre otros famosos, de George Clooney y Grant Heslov, ambos ganadores del Oscar, y dirigida por Paul Taylor.

De acuerdo con HBO, el documental está basado en el libro homónimo de Francisco Goldman. Cuenta la historia del asesinato en abril de 1998 del activista de derechos humanos guatemalteco, el obispo Juan Gerardi, que asombró a un país devastado por décadas de violencia.

Apenas dos días después de haber presentado un informe condenatorio sobre las atrocidades de la guerra civil, el obispo Gerardi fue encontrado muerto en su casa.

Por temor a un encubrimiento, la Iglesia reúne a un equipo de jóvenes investigadores para hacerse cargo del caso.

Comienzan a desenterrar una red de conspiración y asesinato, enredando a las altas esferas del gobierno.

“He represented justice in a country where there was no justice."

Executive produced by George Clooney and Grant Heslov, #TheArtofPoliticalMurder explores the murder of Guatemalan activist Bishop Juan Gerardi and the fight for justice that ensued. Premiering Dec 16 on @HBOMax. pic.twitter.com/Z1ciFlkN2Q

— HBO Documentaries (@HBODocs) November 23, 2020