Tras el estreno de “Monotonía”, la nueva canción de Shakira, Clara Chía Martí dejó de asistir a su trabajo

La separación de Shakira y Piqué sigue siendo tendencia en redes sociales, sobre todo después del lanzamiento de la nueva canción de la cantante colombiana, Monotonía, creada en colaboración con Ozuna y que incluye varias indirectas contra el futbolista del FC Barcelona.

“Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, dice la canción que ya se considera uno de los mayores éxitos de Shakira, ya que a menos de una semana de su estreno mundial cuenta con más de 45 millones de reproducciones en YouTube.

Shakira ha recibido diversas muestras de apoyo de parte de sus seguidores y de otros artistas desde que se confirmó su separación con el futbolista español. Sin embargo, en una entrevista para la revista Elle la intérprete de Antología reconoció que es a través de la música que se desahoga y sana en este momento difícil de su vida.

A pesar de que su público ha recibido bien la nueva canción, quienes no se tomaron bien el lanzamiento de Monotonía fueron Gerard Piqué y Clara Chía Martí. El futbolista había cerrado los comentarios de su cuenta de Instagram el pasado 19 de octubre, día en que ya estaba disponible la canción. Mientras que la pareja del futbolista ya no asiste a su trabajo.

El paparazzi Jordi Martín, quien se ha dedicado a dar seguimiento a la vida personal de Piqué, dijo a medios españoles que Clara Chía Martí ya no asiste a la empresa del jugador del FC Barcelona, Kosmos Global Holding, en la cual trabaja desde que conoció al deportista. “Me cuentan que ya ni siquiera va a trabajar a la sede de Kosmos, si no que teletrabaja desde casa, no se encuentra con fuerza”, detalló.

Según Martín, las razones podrían ser que se siente muy presionada por lo mediática que se ha convertido su relación con el futbolista, por lo que optó por practicar el teletrabajo.

Mientras tanto, Shakira ha sido vista conviviendo con sus seguidores, quienes se sorprendieron que fuera ella quienes les pidiera tomarse juntos una fotografía.