Sociedad de Críticos de Cine de Boston, Premios Lumiere en Francia y Festival Ícaro en Guatemala: los eventos en los que destaca “La Llorona”, de Jayro Bustamante

La Llorona es la tercera película de Jayro Bustamante, una historia en la que reinterpreta la leyenda de Guatemala y reflexiona acerca de las heridas que dejó el Conflicto Armado Interno.

La producción que se lanzó el 12 de marzo pasado y que, debido a la pandemia del coronavirus no pudo ser apreciada en las salas de cine local como se tenía planificado, tuvo su exposición en plataformas streaming desde el 1 de agosto pasado.

Bustamante, creador también de Ixcanul (2015) y Temblores (2019), ha figurado en la industria internacional de cine y con La Llorona, ha logrado reconocimientos diversos.

Desde su estreno en Venecia en agosto de 2019, su tercera película ha acaparado la atención de los críticos y de los amantes del cine. Además, ha sido proyectada en distintos festivales reconocidos como el FILMAR o el de Sundance, entre otros.

En los últimos días ha logrado reconocimiento local y el extranjero.

El domingo 13 de diciembre, la Sociedad de Críticos de Cine de Boston (Bioston Society of Film Critics (BSFC)), le otorgó un nuevo galardón.

“La Sociedad de Críticos de Cine de Boston dedica nuestra selección de premios de 2020 en solidaridad y apoyo a los cines locales, los trabajadores del cine y todos aquellos que perseveran para defender la industria de exhibición de películas durante estos tiempos difíciles”, publicó la BSFC en su sitio web.

La Llorona sobresalió en una de las 15 categorías y fue reconocida como Mejor película en lengua no inglesa.

And the winner for BEST NON-ENGLISH LANGUAGE FILM: LA LLORONA (directed by Jayro Bustamante) pic.twitter.com/sBuISvnIx3

— Boston Society of Film Critics (@TheBSFC) December 13, 2020