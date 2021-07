Sin temor a Sarita: Anel Noreña está lista para tomar posesión de la herencia de su exesposo José José

En medio de la disputa entre Sarita Sosa y Anel Noreña y sus hijos por el patrimonio de José José, la heredera universal declaró que está lista para tomar posesión de la herencia de su fallecido ex esposo, aunque faltan pasos para tener todo en orden y proceder.

En entrevista con Hoy, Noreña expuso que ya tiene preparados la mayoría de los requisitos para poder hacer posesión de su herencia y espera poder hacer público el gran día, pues quiere celebrarlo con sus seguidores y los del “Príncipe de la Canción”, informó Infobae.

“Ya tengo mi nombramiento, ya tengo todos mis papeles. (…) Es que son pasos que se dan, ¿okay? Y estamos en los pasos. El nombramiento es el primero, el segundo es pues este que estamos viviendo, que es donde tienes que mandar todos tus papeles a todos los lugares donde tengas que ver con José José”, dijo la actriz.

Anel también declaró que ve lejana la posibilidad de que exista una reunión con Sarita para hablar acerca de las diferencia que existen entre familias por la herencia, pues aunque ella esté abierta a entablar pláticas, no cree que la hija de Sara Salazar lo esté.

Anteriormente la actriz, al enterarse de que la hija más joven de su ex esposo interpuso una solicitud en Estados Unidos para ser ella la heredera universal, aseguró que su intención no es dejar desamparada a Sarita, pero no estaría dispuesta a hacerse cargo de los gastos que una nueva disputa legal pueda acarrear.

“Yo espero que Sarita me eche una llamada y me diga: ‘Anel, podemos arreglar las cosas sin tener que llamar a los abogados’. O como ellas quieran, pero ellas van a tener que pagar a los abogados porque de mi parte es lo que es”, dijo Noreña en entrevista con Sale el Sol.

La semana pasada se dio a conocer en Suelta la Sopa que Sarita Sosa y su madre, Sara Salazar, solicitaron ante una corte de Estados Unidos ser ellas quienes administren la herencia de José José, pero esto inició una nueva polémica al evidenciar que las “Saras” borraron de los oficios a los otros hijos del cantante.

Según los papeles que mostró el programa, en la declaración juradade quiénes son todos los herederos del “Príncipe de la canción” sólo se encuentra el nombre de la más pequeña de los hijos del cantante, negando la existencia de los mayores y asegurando que el testamento leído no es válido.

Ante esto Marysol envió un comunicado en donde reprueba la forma en que su media hermana dejó aparte la existencia de ella y su hermano José Joel. Escribió:

“Sólo quiero aclarar que aquí las opiniones personales no tienen cabida. Si ellas, dígase la Señora Salazar y mi media hermana Sara, creen que el testamento de México no es válido, no quiere decir que el documento no exista y no tenga validez. Pero eso no es lo que me alerta.

Finalmente las leyes son las que determinarán qué es auténtico y qué es apócrifo. Lo que sí me sorprende, según constata el documento presentado ayer ante las cámaras por el programa Suelta la Sopa, es que para estas personas mi padre sólo tuvo una hija”.

Sarita y Sara aseguran que José José en sus últimos años de vida, los cuales los pasó en Estados Unidos, escribió otro testamento en donde la menor figuraba como heredera universal, lo que según ella y su representante legal invalidaría al primero, el cual ya fue leído y Anel Noreña fue nombrada la heredera universal.

“Él murió en Miami, él era residente en Miami. La ley de la Florida aplica y lo que pase en México es completamente irrelevante en materia legal. Lo único que importa es lo que la corte de la Florida hace y la corte de la Florida tiene una ley clara de quién tiene el derecho de ser representante legal y es su hija Sarita”, aseguró para el medio Suelta la Sopa el abogado de la menor de los Sosa.