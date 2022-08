Shakira y Piqué: las imágenes de la cantante tras la filtración del video de su expareja besando a su presunta nueva novia

Tan solo un par de días después de esta noticia, el periodista Jordi Martín, quien ha seguido de cerca la mediática separación entre ambas celebridades, sacó a la luz un nuevo video que muestra a Shakira “más triste y desolada que nunca” ante los recientes sucesos en su vida.

Estas imágenes, las cuales fueron compartidas en su cuenta de Instagram, muestran a la intérprete de Te Felicito visitando un parque de Barcelona junto a sus dos hijos, Milan y Sasha.

Asimismo, muestran el amor de Shakira hacia sus pequeños, ya que, a pesar del complicado momento que está viviendo por la nueva pareja de Gerard Piqué, demuestra su cariño incondicional al abrazarlos y besarlos en cada oportunidad que tiene.

El rostro de Shakira muestra claros indicios de cansancio y agotamiento mental, y las ojeras que presenta podrían ser un claro reflejo del estrés que le ha producido estar en el ojo público a raíz de la supuesta infidelidad de su ahora ex pareja.

Luego de la publicación de este video, el propio Jordi Martín reconoció que fue muy difícil capturar este momento por lo afectada que se ve Shakira ante los constantes problemas a su alrededor.

“Shakira me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y no fue nada fácil para mí disparar estas imágenes”, reveló el periodista.

Como era de esperarse, las conmovedoras imágenes de la cantante colombiana causaron revuelo en redes sociales, donde miles de personas le mostraron su apoyo y aseguraron que Shakira “pronto saldrá de esta”.