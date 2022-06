Shakira y Piqué: el incómodo momento entre la ex pareja durante su viaje a República Checa

A tan solo días de la confirmación del fin de su relación, Shakira y Gerard Piqué fueron vistos en República Checa mientras veían un torneo internacional de béisbol de su hijo Milan.

Las imágenes de este momento, las cuales fueron difundidas por redes sociales, mostraron a la ex pareja en una incómoda situación, ya que Shakira se ubicó en la primera fila para ver el partido de su hijo y Piqué se situó en las gradas del estadio, totalmente alejado de la artista colombiana.

Beaming Shakira cheers on son at baseball while Gerard Pique keeps his distance in stands after split

She sat in the front row while her ex Gerard Pique kept his distance in the top row pic.twitter.com/idaI4FVaDT

— Lilian Chan (@bestgug) June 9, 2022