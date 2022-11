Shakira y Piqué: así es la lujosa mansión que Shakira y Piqué pusieron en venta en Barcelona

Shakira y Gerard Piqué, tras varios meses de negociaciones, comenzaron a afinar los detalles de su acuerdo de separación, el cual incluye la custodia de sus dos hijos Milan y Sasha.

No obstante, el tema de los dos menores no fue el único que tuvieron que resolver, ya que la división de sus bienes en conjunto también causó roces en la ahora ex pareja.