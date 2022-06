Shakira: qué se sabe sobre la denuncia de la cantante contra el hombre que la acosa y dejó un mensaje afuera de su mansión

Sin embargo, uno de estos fans llevó sus acciones al extremo y le declaró a Shakira su amor por medio de extraños mensajes escritos fuera de su mansión en Barcelona, situación que fue tomada como un acto de acoso por parte de la cantante.

De acuerdo con la revista People en Español, un hombre llamado Alex llenó el buzón de Shakira con cartas de amor y pintó varios mensajes en su propiedad con frases como: “Estoy listo para casarme contigo ahora mismo y apoyarte” y “Vengo aquí por ti, mi amor”.

Asimismo, este sujeto, quien según la prensa española es de origen ruso, apareció varias veces afuera de la residencia de Shakira intentando acercarse a la intérprete y a sus dos hijos, Milan y Sasha.

not people proposing shakira with graffitis outside her house. it's getting a bit crazy. pic.twitter.com/mqpJE9JpjB

— . (@khudaxjaane) June 20, 2022