Shakira: las revelaciones sobre la actitud de Piqué que habría causado molestia en la cantante colombiana

La mediática separación entre Shakira y Gerard Piqué continúa revelando nuevos detalles sobre ambas celebridades, quienes llevan meses siendo seguidos por la prensa española a raíz de esta decisión.

Según Jordi Martin, Shakira estaría sumamente molesta con su ex pareja por no llegar a la clínica en la que se encuentra internado su ex suegro y el abuelo de sus hijos y por no haber preguntado por su salud.

Asimismo, negó la supuesta información que el futbolista del FC Barcelona acompañó a Shakira en este duro momento y llegó a la clínica de Barcelona para ver a William Mebarak.

“No le ha gustado un pelo el hecho de que se haya difundido en medios que Piqué ha preguntado por el estado de salud de su padre. Y que en ningún momento se puso en contacto con Shakira ni con su entorno preguntando por el estado de salud. Es rotundamente falso que Piqué haya ido a la clínica y no sabemos con qué intenciones se difunde esto porque beneficia la imagen de Piqué”, afirmó el paparazzi español.

Había que aclarar que @3gerardpique nunca ha visitado al padre de @shakira ni se ha interesado por su salud.

Jordi Martin, quien ha seguido de cerca la separación entre Shakira y Gerard Piqué, añadió que la intérprete de Monotonía está dolida pese a que ya no espera mucho de él como persona.

“Está dolida. Ya no espera nada de su ex pareja, pero la ha decepcionado como ser humano”, indicó.

Para finalizar, el paparazzi español subrayó que Shakira ya habría dado vuelta a la página sobre su separación, pero la actitud desinteresada del futbolista de 35 años le molestó en gran manera.

“En cuanto a sentimientos yo creo que Shakira esto lo tiene bastante superado. Pero por educación, es el abuelo de sus hijos, ha sido su suegro 12 años y a Shakira le hubiese gustado que hubiese preguntado por su padre. Cualquier persona normal hubiese preguntado”, concluyó.