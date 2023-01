Shakira: las razones por las que la cantante no quiere que sus hijos llamen “abuela” a la madre de Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué continúan en el centro de la polémica a casi ocho meses del anuncio de su separación debido a la presunta infidelidad del ex futbolista español con Clara Chía Martí.

Esta controversial canción menciona varias situaciones que Shakira vivió al lado de Piqué durante sus 12 años de relación, incluida su convivencia diaria con Montserrat Bernabéu, madre del ex futbolista del FC Barcelona.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda (…)”, establece una parte del tema.

A raíz de esta mención, se reveló que las diferencias entre Shakira y Montserrat Bernabéu son irreconciliables, al punto de que la intérprete de Monotonía le habría prohibido a sus hijos llamar “abuela” a la madre de Piqué.

Según el medio Poprosa, Shakira habría ordenado a Milan y Sasha dejar de llamar “abuela” a la mamá del ex futbolista del FC Barcelona debido a que ya no siente que ella sea parte de su familia.

“La cantante odia a la yaya de sus retoños hasta el infinito y más allá. No la soporta, no la quiere ver ni en pintura, y aunque no podrá evitar que sus renacuajos coincidan con ella, sí pretende que no la llamen “abuela”, reveló dicho medio en una columna.

De igual forma, de acuerdo a Milenio, la relación entre ambas llegó a este punto debido a un reclamo de la mamá de Piqué sobre la reciente canción de Shakira y sus constantes referencias al ex jugador español.

A esto también se le debe agregar la buena relación que mantienen Montserrat y Clara Chía Martí, situación que habría provocado la furia de la cantante colombiana al sentirse traicionada por toda la familia de su ex pareja.