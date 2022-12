Shakira: la presunta “cláusula anti Clara Chía Martí” que la cantante había incluido en su acuerdo de separación con Piqué

El acuerdo de custodia entre Shakira y Piqué ha generado varias especulaciones en torno a la ahora ex pareja, ya que los documentos para el traslado de los dos menores a territorio estadounidense tardaron varios meses en ser firmados.

Uno de los rumores más fuertes sobre este acuerdo establecía que Shakira prohibió al ex jugador del FC Barcelona trasladarse a Miami para vivir cerca de sus hijos.

Añadido a esto, durante los últimos días surgió nueva información sobre una posible “cláusula anti Clara Chía Martí” incluida en el acuerdo de separación entre ambas celebridades.

Shakira arriving to court in Barcelona today to ratify her separation agreement to Gerard Piqué. pic.twitter.com/KHZd7openV

— shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) December 1, 2022