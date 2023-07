Shakira: la drástica decisión que Lewis Hamilton tomó para mostrar su molestia con la cantante colombiana

Además, casi un mes después de su primer encuentro, Shakira y Hamilton protagonizaron una nueva cita cuando cenaron y salieron de fiesta en Barcelona luego del Gran Premio de Fórmula 1 de esta ciudad.

Sin embargo, este misterioso romance podría haber llegado a su fin debido al reciente viaje de Lewis Hamilton a Ibiza.

Durante su estadía en territorio español, el piloto de la escudería Mercedes estuvo paseando en un lujoso yate junto a la actriz mexicana Eiza González, situación que hizo que la prensa internacional comenzara a especular sobre su supuesta relación.

Empezamos fuerte la semana. Shakira y Lewis Hamilton juntos anoche tras la celebración del GP de Montmeló. pic.twitter.com/JYZo0m2VYd — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) June 5, 2023

Con esta acción, Hamilton habría mostrado que “nunca tuvo interés real” por Shakira y que estaría molesto con la cantante colombiana por alimentar los rumores sobre su supuesto noviazgo.

“Él se siente molesto porque ella quiere hacer creer que existe una relación entre ambos”, se reveló en el podcast de las Mamarazzis.

El rechazo de Lewis Hamilton a Shakira habría quedado en evidencia durante el Gran Premio de Silverstone, cuando el piloto no quiso que la intérprete de Monotonía estuviera cerca de él.

Lewis Hamilton, según varios medios internacionales, le habría pedido a su equipo que Shakira no estuviera presente en esta carrera de F1 realizada en el Reino Unido.

“Si la invitan, que no baje al lugar donde estoy concentrándome. No quiero que esté en la carrera, ni en el motorhome, ni quiero que esté en algún lugar donde yo me esté concentrando”, le habría dicho Hamilton a su equipo.