Shakira: la cantante habría contratado detectives para confirmar infidelidad de Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación el 4 de junio pasado y la prensa y los fans buscan conocer si la infidelidad por parte del futbolista habría sido el detonante y se dice la colombiana habría confirmado el engaño al contratar una agencia de detectives, según el programa televisivo “El gordo y la flaca”.

Shakira ya tendría en su potestad las imágenes de Piqué en situaciones comprometedoras con una mujer, pero que no saldrán a la luz porque pagó por ellas y prefiere la privacidad; sin embargo, los detectives habrían divulgado parte de la información obtenida a la prensa.

Las conductoras del video podcast “Mamarazzis”, Laura Fa y Lorena Vásquez, fueron quienes divulgaron que Shakira descubrió la infidelidad de Piqué y por eso decidieron separarse, incluso, afirman que la colombiana sabría quién es la tercera persona.

Pero fue el periodista deportivo Emilio Pérez de Rozas el encargado de dar detalles de la misteriosa mujer. “Se trata de una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos”, comentó al medio Coure.

Mucho se especuló sobre quién sería la persona con la que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira. Una joven, con las características mencionadas habló con “Socialité”, de Telecinco, y descartó conocer al futbolista.

“Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada; me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”, dijo.

Tras darse a conocer esa información, José Antonio Avilés, periodista español, dijo el 6 de mayo pasado que esa versión no sería del todo cierta. En el programa “Viva la vida”, aseguró que Shakira y Piqué tenían una relación abierta.

“Hace tres años, la palabra crisis toma más peso, supe de algo que marca un antes y un después y ¿qué sucede? Que por parte de las dos personas que conforman la relación se toma una decisión y deciden (Shakira y Piqué) tener una relación abierta, en la que él hace su vida y el otro hace la suya”, sostuvo.

Sin embargo, tras el escándalo mediático que han protagonizado Piqué y Shakira por una supuesta infidelidad, se deslizó que el futbolista habría negado haber traicionado a la cantante.

“En un primer momento, todas las informaciones apuntaban a que Shakira había tomado la decisión por una presunta infidelidad del jugador de futbol, pero el caso es que desgranando la información nos llegan otras versiones, como siempre, dos versiones en una separación, y el entorno más próximo del jugador asegura que fue él quien tomó la decisión de la separación y que se niega rotundamente que esa separación viniera de una infidelidad. Él dice que se trata de un desgaste de la convivencia, de un desgaste de la relación y se desmiente categóricamente que hubiera una infidelidad en la pareja”, precisó la comunicadora Lorena Vázquez.

Shakira y Gerard Piqué, defensor del Barcelona, nunca mostraron intenciones de querer llegar al altar. En una entrevista con un medio internacional ella explicó los motivos.

“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia, su amante. Es como esa fruta prohibida: prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, dijo.

La separación de Shakira y Piqué tendría efectos secundarios. Según el portal Informalia, ambos iniciarían acciones legales respecto a la tenencia de sus dos hijos.

“La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que, tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos”, resalta el medio español.