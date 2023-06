Shakira: cómo se enteró la cantante colombiana que Piqué le había sido infiel

Shakira y Gerard Piqué sorprendieron al mundo del entretenimiento al anunciar su ruptura amorosa el pasado 4 de junio de 2022.

Esta mediática separación hizo que Shakira abandonara Barcelona, ciudad que vio nacer su romance con Piqué, y se mudara de manera definitiva a Miami junto a sus dos hijos, Milan y Sasha.

A más de un año del anuncio de su separación con el campeón del mundo en Sudáfrica 2010, Shakira volvió a generar polémica al conceder una entrevista con la revista People en Español.

La intérprete de Monotonía habló sobre diversos aspectos de su vida personal, como su ruptura con Piqué, la salud de su padre, William Mebarak, y la manera en la que sus hijos se encuentran en esta nueva etapa de sus vidas.

Durante esta charla, Shakira confesó que “su vida comenzó a desmoronarse” cuando su padre tuvo que ser ingresado de urgencia a un hospital tras sufrir una grave caída durante su visita a Barcelona.

“Él fue a Barcelona a consolarme después de que me consumiera la tristeza por mi separación. Mientras estaba en la primera comunión de Milán, mi padre resultó gravemente herido en un accidente”, indicó.

Además, reveló la cruel manera en la que se enteró de la infidelidad de Gerard Piqué y la forma en la que su vida cambió de la noche a la mañana a raíz de las múltiples dificultades que experimentó.

“Todo sucedió a la vez. Mi casa se estaba desmoronando. Me estaba enterando a través de la prensa que me habían traicionado mientras mi papá estaba en la UCI”, añadió.

“Pensaba que no iba a sobrevivir a las dificultades. El hombre que más he amado en mi vida, mi padre, me estaba dejando cuando más lo necesitaba. Pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, concluyó Shakira.