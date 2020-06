Sara Curruchich promociona “Todo tiene un corazón”, una canción para niñas y niños

Todo tiene un corazón es la nueva canción de la cantautora guatemalteca Sara Curruchich, la cual es parte de la iniciativa Cantemos en casa, promovida por el Gobierno de Costa Rica y el sello discográfico We Could Be Music, con el objetivo de fortalecer la educación a distancia de niñas y niños en toda la región.

El video, que se estrenó este miércoles 24 de junio, cierra la serie de composiciones educativas que buscan fortalecer los conocimientos de las y los estudiantes en asignaturas como Idioma Español, Matemáticas e Inglés, pues sus letras resaltan la importancia de la alimentación saludable, la expresión de emociones y las habilidades numéricas, entre otros temas.

Todo tiene un corazón no solo es la sexta y última canción del proyecto musical, sino también ayuda a las niñas y los niños a comprender el significado del término “pueblos originarios”, así como la importancia de proteger la naturaleza y convivir en armonía con el ambiente.

“Esta canción y el video representan un recordatorio sobre la importancia de aprender de la niñez. Debemos saber que la niñez son actores y actoras fundamentales para el presente y el futuro. Es necesario que también se tenga un acercamiento con la tierra y su defensa. Anhelo que con esta canción nos permita aprender más sobre los pueblos originarios”, dijo Sara Curruchich.

Además, según la cantautora guatemalteca, la música es necesaria en los procesos educativos, pues permite que el aprendizaje sea ameno e integral. “La niñez tiene el derecho de seguir cosechando esperanza, convicción y fuerza a través del arte”, agregó.

Todo tiene un corazón también es la primera canción grabada para niñas y niños que presenta Sara Curruchich, con la cual recuerda su vida como maestra de educación musical. “Esta ha sido una experiencia hermosa. Trabajar con la niñez me gusta bastante. Me siento muy feliz de hacerlo, definitivamente esta canción me trae muchos recuerdos de cuando trabajaba en las escuelas”, afirmó la cantautora.

Sobre la iniciativa

Cantemos en casa es un proyecto que surgió a raíz de las medidas de confinamiento para evitar los contagios de COVID-19. “Cuando explotó la crisis, nos dedicamos a encontrar cómo poner el arte a ayudar de forma concreta”, explica Mía Paz, fundadora de We Could Be Music, sello discográfico a cargo de la iniciativa costarricense.

Inicialmente, el proyecto fue pensado para apoyar programas de estudio del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica; sin embargo, We Could Be Music llevará las canciones a todos los países de Centroamérica, sin ningún costo.

“Para el Ministerio de Educación Pública es inspirador ver que este grupo de artistas se una con sus talentos para apoyar a los niños y niñas, sus familias y educadores del país. Estamos muy complacidos por el apoyo que viene a complementar el esfuerzo que están haciendo miles de docentes día a día”, expresó Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública de Costa Rica.

Para llamar la atención de las niñas y los niños, en las seis canciones participan Raque, Brian y Clari, tres divertidos e ingeniosos títeres que cantan y bailan.

Otros detalles recientes

El 12 de junio, la cantante guatemalteca dio a conocer el video de Tukur, dirigido por el cineasta nacional Jayro Bustamante, creador de filmes como Ixcanul, Temblores y La Llorona.

Sara Curruchich se presentó recientemente en el Zócalo de la Ciudad de México, durante el Festival Tiempo de Mujeres, en el que también participaron las cantautoras Ana Tijoux y Mon Laferte, en el marco del Día Internacional de la Mujer –el 8 de marzo–. La cantante guatemalteca ofreció un segundo concierto en suelo azteca en el Foro del Tejedor, un popular escenario musical ubicado en la Colonia Roma.