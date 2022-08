Rumores suponen que la nueva pareja de Gerard Piqué, Clara Chía Martí, podría estar embarazada

La polémica con respecto a la ruptura amorosa y batalla legal entre la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué sigue en boca de todos, más ahora con la presencia de la nueva pareja del futbolista, Clara Chía Martí.

Esto sacudió al mundo del espectáculo recientemente cuando una revista española llamada Hola publicó una serie de fotografías en donde se ve a Gerard Piqué junto con Clara tomados de la mano.

“Las fotos más esperadas de Gerard Piqué y su nueva novia: por primera vez junto a Clara Chía, de boda en la Costa Brava”, fue el titular con el que el medio daba la noticia.

Y a pesar de que se trate de una fotografía que no desvele mayores detalles salvo la confirmación del nuevo interés amoroso de Piqué, los usuarios empezaron a teorizar acerca de la posibilidad de que su nueva pareja estuviera embarazada.

El motivo principal que hizo soltar las alarmas a los seguidores del jugador del F.C. Barcelona, fue el vientre de Clara Chía, ya que los internautas aseguraron que anteriormente tenía una figura “mucho más tonificada”.

Además, otros usuarios afirmaron que la imagen de Clara en la boda con Piqué no concordaba con fotografías anteriores de Martí que se volvieron públicas en redes sociales.

Los rumores también se incrementaron más debido a que el tema fue tratado en el programa de espectáculos Chisme No Like, en donde los conductores afirmaron que el cuerpo de Clara no es realmente como se dejó ver en un inicio.

Shakira en Madrid

En medio de la polémica de Piqué y de su nueva pareja, Shakira también fue vista recientemente en Madrid, España abordo de un automóvil.

El video compartido en las redes sociales muestra al grupo de camarógrafos y periodistas en los alrededores del automóvil, mientras le preguntan a Shakira todo lo relacionado a su expareja.

“Shakira, dinos cómo te encuentras. Solo queremos saber si estás bien y si estás tranquila“, son las palabras que se logran escuchar de la reportera.

#Paparazzis reportan que #Shakira ya está en #Barcelona … le cuestionan que como se encuentra después de la publicación de la revista #Hola 😬 …

La reportera me representa !! 😭😂 SHAKIRAAAAA sólo queremos saber cómo te encuentras !! 😭💔😔🥹 #Pique #ClaraChiaMarti pic.twitter.com/NVz2or2X2w — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) August 25, 2022

La cantante, en los últimos segundos del video, únicamente voltea a la cámara para saludar levantando la mano. Después de aleja del lugar.