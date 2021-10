Robin Williams: vea la espectacular imitación de Jamie Costa que se hizo viral (pero que la hija suplica que no le compartan)

Robin Williams a lo largo de su gran carrera en Hollywood también supo tocar en la tecla de la emoción y sacar algunas lágrimas, como risas. Falleció en agosto de 2014.

Desde entonces muchos han sido los homenajes que se le han hecho al actor para recordar su memoria y el gran legado que dejó tras de sí con películas como ‘El club de los poetas muertos’ o ‘El indomable Will Hunting’.

Aunque recientemente ha habido un actor que ha dejado sin palabras a los fans de Robin después de ver la imitación que hace de este.

Se trata de Jamie Costa, quien ha subido a su canal de YouTube un pequeño corto en el que hace una breve imitación del actor en un momento de lo más delicado para él.

En la grabación se ve cómo Jamie se pone en la piel de Williams antes de salir a interpretar su papel en ‘Mork and Mindy’.

Antena.3.com resalta que costa imita a la perfección los gestos, la expresividad y esa energía que transmitía Williams al público.

Además, ha sido capaz de mostrar el lado más humano de Williams cuando le dicen que John Belushi, uno de sus mejores amigos, había fallecido por una sobredosis.

Interpreta a un Robin devastado negando la realidad ya que él mismo había estado con él la noche anterior. Y cómo finalmente sale al escenario a repartir las risas que él hubiera necesitado en ese momento.

Para leer más: Robin Williams murió en realidad por un raro tipo de demencia

La publicación resalta que la imitación es sencillamente espectacular, mostrando esos gestos tan característicos de Robin y su manera de expresarse, hablando como si le hubiesen dado cuerda para no parar nunca.

Esta imitación ha sido una experiencia que ha hecho a muchos viajar en el tiempo y sentir la energía y el espíritu de Williams.

Este corto de Jamie Costa no ha pasado desapercibido en el mundo cinéfilo y los comentarios, no solo del vídeo, sino también en redes sociales, se han multiplicado pidiendo que él sea el encargado de interpretar a Williams en un posible biopic del actor.

“Sin palabras. La voz, sus movimientos, las expresiones. Jamie ha estudiado a Robin muy bien y es increíble. Por favor haz esta película una realidad”, escribió un internauta.

Pide no compartirlo

Zelda Williams, hija de Robin, ha pedido a los usuarios en Twitter que, “por favor”, dejen de enviarle este video, informó Supergeek.cl.

“Ya lo he visto. Jamie es MUY talentoso, esto no va en contra él, pero que me envíen una interpretación de mi difunto papá en uno de sus días más tristes, es raro”, escribió.