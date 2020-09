“Roberto estaba en una profunda depresión”: Florinda Meza habla de cuánto afectó al actor salir del aire

La popular serie el Chavo del 8 salió del aire este 2020 por desacuerdos entre Televisa y Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante Roberto Gómez Bolaños, fallecido en 2014, pero no es la primera vez que algo de este tipo ocurre.

Florinda Meza, vuida de Gómez Bolaños, habló recientemente sobre un episodio ocurrido en los 90 cuando el programa fue cancelado.

“Primero lo sacan del aire 15 días antes de que cumpliera los 25 años ininterrumpidos en México, pero seguía al aire en otras partes del mundo”, dijo la actriz en entrevista con Cinthia Klitbo.

Como era de esperarse, eso caló en Gómez Bolaños y Meza lo recordó así: “Roberto estaba en una profunda depresión, solo el teatro, la obra ‘11 y 12’ lo sacaba, lo levantaba, pero fue empeorando, empeorando, después supimos qué era”.

Hablando de la actualidad, Meza contó que está avanzado un proyecto para ella y que está entusiasmada al respecto.

También mencionó que está escribiendo su biografía. “Cuando me atoro en una idea o en algo, tomo otra cosa, empiezo a leer, inclusive algo que había dejado y que no me gusta, digo ‘no vale, no sirve’, empiezo a leer y sí digo ‘sí está muy bueno’”.