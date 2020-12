¿Qué te has hecho en el pelo? Las pintas de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence rodando ‘Don’t Look Up’

Adam McKay se ha propuesto reunir a todas las estrellas de Hollywood en Don’t Look Up, su nueva comedia para Netflix.

Atentos al kilométrico reparto, encabezado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Cate Blanchett. Meryl Streep, Jonah Hill, Rob Morgan, Matthew Perry, Timothée Chalamet.

También se admiten artistas musicales, como Ariana Grande o Kid Cudi, resalta 20minutos.es.

El director de Hermanos por pelotas y El vicio del poder ha tirado de agenda (y se le ha ido de las manos) para contar la historia de dos astrónomos mediocres y de bajo nivel, que deben advertir a toda la humanidad de que un asteroide está a punto de destruir la Tierra.

Aún se desconoce quién será quién en el filme, aunque todo indica que DiCaprio y Lawrence podrían ser los dos astrónomos protagonistas.

Precisamente las cámaras han captado a ambos en el rodaje de la película en Boston.

Y, si algo ha llamado la atención de quienes se han topado con los actores, ha sido el estilo que lucen para el proyecto.

Como podemos apreciar en las imágenes, DiCaprio luce rizos y gafas, un look muy casual, mientras que Lawrence se ha tenido que teñir el pelo en un tono rojizo, se ha rapado parte del cabello (justo detrás de las orejas) y se ha puesto flequillo “vasco”, como muchos usuarios españoles están comentando en redes. Lo del pendiente en la nariz es lo de menos.

La publicación añade que a la espera de conocer nuevos detalles sobre la producción, se puede afirmar que McKay se ha propuesto mostrar a sus protagonistas como nunca los habías visto, al menos en lo que respecta a Jennifer.

¿Qué más sorpresas nos deparará Don’t Look Up? Con semejante elenco de actores y este director, podemos prepararnos para cualquier cosa.

Jennifer Lawrence & Leonardo DiCaprio on the set of 'Don’t Look Up' in Boston pic.twitter.com/KzUWupYr26

First picture of Jennifer Lawrence and Leonardo DiCaprio together for Adam McKay’s 'Don’t Look Up' in Boston! pic.twitter.com/4tc1f0jcue

— Jennifer Lawrence Updates (@JenniferUpdates) December 1, 2020