¡Qué locura! Tobey Maguire y Andrew Garfield acompañarían a Tom Holland en Spider-Man 3

Reunir a todos los Peter Parkers en una película suena a locura. Sin embargo, esto podría concretarse debido a que, desde hace meses, surgió un rumor de que Marvel juntará a los protagonistas que han dado vida al superhéroe arácnido.

El sitio web Fandomwire confirmó recientemente que Tobey Maguire y Andrew Garfiled firmaron con Marvel Studios y Sony para aparecer en la tercera película de Spider-Man, de Tom Holland.

Tobey Maguire and Andrew Garfield have signed on for Spider-Man 3! Details: https://t.co/Vi5DibBFjp pic.twitter.com/hlkXLra3m4

— FandomWire (@FandomWire) October 13, 2020