Qué le pasa a Christina Applegate y por qué recibió una ovación de pie en los Emmy 2024

Las principales estrellas de la televisión brillaron en la alfombra roja de los Emmy, continuando con las tendencias que han emergido en una agitada semana de entregas de premios en Hollywood.

En este 2024, los premios Emmy arrancaron de manera emotiva y de celebración cuando la actriz Christina Applegate recibió una gran ovación.

Luego del monólogo de inicio del presentador Anthony Anderson, se anunció a Christina como la presentadora del primer premio de la noche, Actriz de Reparto en una Serie de Comedia, destacó Buzzfeed.com.

Agregó que la celebridad, que fue nominada a actriz principal en una serie de comedia por Dead to Me, había estado actuando desde que tenía 1 año.

Luego de que Anthony se acercó para acompañar a Christina hasta el micrófono, la audiencia se puso de pie.

El motivo de la ovación de pie por parte del público, aunque no se indica directamente, puede ser el reconocimiento de que Christina vive con esclerosis múltiple, enfermedad que le diagnosticada en 2021.

“Muchas gracias. Dios mío, me estás avergonzando totalmente a mí (y a mi) discapacidad al levantarte”, externó la actriz entre lágrimas antes de entregar el premio.

Además, Christina repasó sus papeles televisivos más conocidos, mencionó Casado… con hijos (“No tenemos que aplaudir cada vez que hago algo”); Samantha ¿Quién?; y Dead to Me, antes de destacar su papel debut.

“Voy a llorar más de lo que he llorado”, manifestó, luego indicó que obtuvo su “papel destacado” como un bebé en Days of Our Lives.

También agregó: “Ha sido un honor interpretar personajes divertidos, defectuosos y complejos como las mujeres nominadas a Actriz de Reparto en una Serie de Comedia”.

Christina anunció a Ayo Edebiri como la ganadora por su trabajo en The Bear y se abrazaron en el escenario.

El 10 de agosto de 2021, la actriz reveló en su cuenta de la res social X que padece esclerosis múltiple.

“Hola amigos. Hace unos meses fui diagnosticada con esclerosis múltiple. Ha sido un viaje extraño. Pero me han apoyado mucho otras personas que sé que también padecen esta enfermedad”, escribió.

“Ha sido un camino duro. Pero como todos sabemos, el camino continúa a menos que algún imbécil se ponga en medio”, ironizó.