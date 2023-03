Qué dijo una ex pareja de Gerard Piqué sobre la polémica que el futbolista tiene con Shakira y Clara Chía Martí

Gerard Piqué se encuentra en el ojo del huracán, no solo por las polémicas que giran entorno a él y a su nueva pareja Clara Chía Martí, sino por las indirectas que su ex pareja Shakira ha dado en sus nuevas canciones.

Además, el exjugador del FC Barcelona no pasa por su mejor momento en cuanto a la familia se refiere, debido a la decisión de la cantante colombiana de viajar con sus dos hijos, Milán y Sasha ha Estados Unidos.

Ahora, un nuevo protagonistas ha entrado a la polémica entre Piqué y Shakira, y se trata nada más y nada menos que Núria Tomás, ex pareja de Gerard Piqué, quién recientemente dio sus declaraciones respecto a toda la controversia.

La actriz y empresaria española fue cuestionada en una evento de promoción de negocios con respecto a su opinión de Shakira y Gerard Piqué, y dijo que no tenía la potestad de dar una opinión, ya que no conocía a las dos personas en profundidad.

“Cuando hay sentimientos por medio cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no me atrevo, no conozco a Shakira, no he tenido la oportunidad de preguntarle”, dijo Tomás al medio Europa Press.

Luego la reportera le cuestionó respecto a Clara Chía Martí, sobretodo por la última polémica en donde afirmó que suvida “había sido arruinada” desde que se filtraron las primeras fotos de ella en compañía de Gerard Piqué.

#VÍDEO | Nuria Tomás, exnovia de Gerard Piqué, se solidariza con Shakira: "Cada uno lo lleva a su manera" https://t.co/iYYnBEpu3I pic.twitter.com/2YxZw9I9EQ — CHANCE (@CHANCE_es) March 9, 2023

“No te puedo decir nada pero las mujeres nos tenemos que ayudar y estar a una“, dijo la española.

Núria Tomás agregó que siempre cuando existe una polémica que rodea a su expareja, siempre se cuestionada por diferentes medios de comunicación, a lo que ella ya se siente “acostumbrada” de que sea mencionada frecuentemente.

“Desgraciadamente me he acostumbrado. Ya ni lo miro ni lo veo. Es increíble que después de tantos años me sigan relacionando con ese tema”, dijo Tomás.