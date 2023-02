Qué dice el comunicado del cantante Pablo Montero ante las acusaciones en su contra por supuesto abuso sexual

El cantante y actor mexicano Pablo Montero se encuentra en una polémica tanto en medios como en redes sociales, ya que fue acusado recientemente de haber cometido supuesto abuso sexual.

Ante lo viral que se convirtió la noticia, así como las reacciones de medios y seguidores del cantante en redes sociales, Montero publicó un comunicado donde afirma que “es inocente”.

Dicho comunicado fue compartido por el cantante mediante sus historia de Instagram, y asegura que no dará sus declaraciones de las acusaciones ya que su equipo legal le hizo esa recomendación.

“Debido a que aún no tenemos acceso a la carpeta de investigación que dicen se sigue en mi contra, por recomendación de mi abogado no daré más declaraciones“, inicia el comunicado del cantante.

“Entiendo el interés de los medios por tener más información sobre mi caso, sin embargo, al existir un procedimiento legal, no me es posible emitir una declaración en estos momentos”, prosigue el comunicado.

El cantante explica que es inocente ya que no ha sido notificado de parte de la Fiscalía del estado de Chiapas sobre las acusaciones.

“Al día de hoy no me ha notificado ni citado la Fiscalía del Estado de Chiapas, pero en el momento en que sea requerida mi presencia ante la autoridad asistiré”, continúa el comunicado del cantante.

En redes sociales lo usuarios empezaron a especular que Pablo Montero habría pagado una enorme cantidad de dinero para que se retirara la denuncia. El cantante afirma, en el comunicado, que eso es totalmente falso.

“Me gustaría dejar claro que no hay una orden de aprehensión en mi contra, así como es falso que yo haya pagado una cantidad de dinero para que se retire la denuncia”, indica el cantante.

En la parte final del comunicado, Montero indica que se encuentra en México y que este 11 y 12 de febrero tendrá presentaciones en vivo, y que se trata de una muestra de que no “se oculta” de las acusaciones.

“Soy una persona que da la cara y en esta ocasión no será la excepción, pues no he cometido ningún delito” indica el escrito.

Montero indica que, en cuando se posible, emitirá una declaración al respecto a las acusaciones impuestas en su contra.