Premios Óscar 2022: Estos son los ganadores de los Premios de la Academia

La gala de los Premios Óscar 2022 se llevó a cabo este domingo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California.

Los Premios Óscar 2022 fueron conducidos por las actrices Regina Hall, Wanda Skyes y Amy Schumer, luego de que la ceremonia, varios años, se experimentó no tener anfitriones.

La gala inició con la presentación en vivo de la cantante Beyoncé, quien interpretó el tema Be Alive, canción que es parte de la banda sonora de la película King Richard, antes de comenzar con la presentación de los ganadores.

Añadido a los reconocimientos entregados, la ceremonia de los Premios Óscar 2022 también presenció un insólito incidente, cuando Will Smith golpeó a Chris Rock en el rostro tras una broma pesada realizada a la esposa del famoso actor.

CODA, la gran ganadora de la noche

En una ceremonia llena de sorpresas, La historia de Ruby, el único miembro oyente de una familia de sordos, fue coronada como Mejor película. Coda, desde que tomó popularidad en el Festival Sundance, con el premio del público, y luego recibir el apoyo de los productores de Hollywood y de los SAG Awards, prometía ser una sorpresa en los Premios Óscar.

“Gracias a la Academia por dejar que Coda haga historia esta noche. Felicidades a todos nuestros compañeros nominados”, dijo el productor Philippe Rousselet en su discurso de agradecimiento, acompañado del equipo y elenco, entre los que se encontraba el mexicano Eugenio Derbez.

Coda también permitió que Troy Kotsur hiciera historia en esta edición de los Premios Óscar al ganar en la categoría de Mejor Actor de Reparto y convertirse en el segundo artista sordo en ganar una estatuilla de la Academia.

La actriz Marlee Matlin fue la primera persona sorda en obtener este reconocimiento tras ganar el Premio Óscar a la Mejor Actriz en 1987 por su interpretación en la película “Hijos de un dios menor”.

Troy Kotsur se convirtió en el primer intérprete sordo en ganar un Premio Óscar. (Foto Prensa Libre: AFP)

“Esto está dedicado a la comunidad de sordos, a la comunidad de Coda. Este es nuestro momento.”, expresó emocionado luego de ganar el Premio Óscar.

Otra de las estatuillas ganadas que hizo que Coda fuera una de las sorpresas favoritas de la noche fue a Mejor Guion Adaptado. La directora Siân Heder subió al escenario a recibir el premio y enfatizó que esta película le cambió la vida como actriz y como ser humano.

En esta categoría, CODA venció a El poder del perro, Dune, La hija oscura y Drive my car.

Mejor Actriz

Jessica Chastain ganó el premio a Mejor Actriz en los Premios Óscar 2022 por su papel en la película “Los ojos de Tammy Faye”.

La actriz de 45 años ganó su primera estatuilla de la Academia luego de darle vida a Tammy Faye en esta película biográfica.

“Para todos ustedes que están allá afuera y se sienten desesperanzados, les digo que son amados incondicionalmente por ser únicos, por ser ustedes”, dijo la actriz.

En esta misma categoría competía Olivia Colman por La hija oscura, Nicole Kidman por Being the Ricardos, Kristen Stewart por Spencer y Penélope Cruz por Madres paralelas.

Jessica Chastain ganó un Premio Óscar en la categoría de Mejor Actriz. (Foto Prensa Libre: EFE)

Mejor actor

Will Smith se coronó como Mejor actor en la 94 ceremonia de los Óscars. Subió al escenario muy emocionado y, entre lágrimas, hizo referencia a Richard Williams, el personaje que interpreta en King Richard.

“Me están llamando en la vida a que ame a las personas y que las proteja, que sea un río para mis personas. Yo sé que al hacer lo que hacemos debes de poder soportar el abuso y que hablen de ti. Debes tener personas que te falten el respeto, debes hacer como si todo estuviera bien”, dijo.

Will Smith fue galardonado con el premio a Mejor Actor por su participación en la película King Richard. (Foto Prensa Libre: AFP)

“Quiero agradecer a toda la familia Williams por confiar en mi con su historia. Quiero ser un embajador de ese tipo de amor, cuidado y preocupación. Quiero pedir una disculpa a la Academia, a todos los nominados en mi categoría. Este es un momento hermoso, no lloro por ganar un premio, se trata de poder darle luz a las personas”, agregó.

Mejor Actriz de Reparto

Ariana DeBose fue la ganadora en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película West Side Story.

La actriz de 31 años interpretó al personaje de Anita en el remake dirigido por Steven Spielberg y su participación en este filme le abrió la puerta en Hollywood debido a su magistral actuación.

“A todos los que alguna vez han dudado de su identidad, les prometo que hay un lugar para nosotros”, dijo Ariana DeBose luego de recibir el premio.

Ariana DeBose fue la ganadora del Premio Óscar a la Mejor Actriz de Reparto por la película “West Side Story”. (Foto Prensa Libre: AFP)

Mejor dirección

Desde que comenzó la temporada de premios al cine, Jane Campion era una de las favoritas como Mejor directora. Así se comprobó al ganar la estatuilla en esta categoría por The Power of the dog.

“Amo dirigir porque es entrar de lleno a una historia. En The power of the dog trabajé con actores que puedo llamar mis amigos, ellos llegaron a la historia con mucho talento. Todo mi equipo que son increíbles, agradezco a mis productoras brillantes que estuvieron a mi lado”, dijo emocionada en su discurso de agradecimiento.

Jane Campion ganó en la categoría de mejor dirección por la película The power of the dog. (Foto Prensa Libre: AFP)

Mejor Fotografía

El premio en la categoría de Mejor Fotografía fue otorgado a Greig Fraser por la película Dune, la cual se adjudicó su quinta estatuilla de la noche.

Greig Fraser, director de fotografía de Dune, subió al escenario para recibir el premio y recordó a su madre por su apoyo incondicional.

Mejor Película Animada

La categoría de Mejor Película Animada es uno de los premios más esperados en los Óscar.

En esta edición, la película Encanto cumplió con las quinielas y se llevó el Premio Óscar a la Mejor Película Animada.

Como ha sido costumbre durante los últimos años, Disney vuelve a ganar la estatuilla en esta categoría en la que competía con Flee, Luca, Los Mitchell contra las máquinas y Raya y el último dragón.

Mejor Película Internacional

Drive my car, película dirigida por el director japonés Ryûsuke Hamaguchi, ganó en la categoría de Mejor Película Internacional.

La película japonesa se impuso a Flee, La peor persona del mundo, Fue la mano de Dios y Lunana: A Yak in the Classroom, y logró ser premiada como el mejor filme internacional en los Premios Óscar 2022.

Otros ganadores de los Premios Óscar 2022