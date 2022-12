Pokémon dice adiós a Ash Ketchum y Pikachu y promociona una nueva serie animada

“La nueva serie empezará en varios países en 2023”, indicó este viernes 16 de diciembre la Pokémon Company, parcialmente controlada por el gigante japonés del videojuego Nintendo, que gestiona los derechos de la marca, desde la serie televisiva a los populares cromos coleccionables.

Al término de la serie actual habrá dos episodios especiales, “el último capítulo de las aventuras de Ash y Pikachu”, que además “mostrarán lo que está por venir”.

La nueva serie promete “acción, aventura, amistad y pokémones”, indica el comunicado.

Pokémon apareció en Japón en 1996 inicialmente como un videojuego. Su éxito provocó la aparición de toda una franquicia de personajes y productos, una de las más populares en el mundo, junto a Star Wars y Harry Potter.

An all-new Pokémon series has been announced!

Join 2 new characters and 3 Paldea starter Pokémon as they adventure through the Pokémon world! Plus, commemorate Ash’s journey with special episodes concluding Pokémon Ultimate Journeys: The Series.

Coming soon in 2023 and beyond! pic.twitter.com/2lrM6W1dgW

— Pokémon (@Pokemon) December 16, 2022