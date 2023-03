Piqué: qué se sabe de la millonaria oferta que recibió a raíz de su mediática separación con Shakira

A través de un comunicado, la plataforma de citas extramatrimoniales Ashley Madison le ofreció a Piqué un contrato de US$1 millón anuales por ser uno de los patrocinadores oficiales del FC Andorra, equipo de segunda división española del que es dueño.

“Piqué, vimos cómo se desarrollaron las cosas con tu ex, Shakira. Creemos en la ‘No monogamia’ sin prejuicios, por eso nos hemos ofrecido a patrocinar a tu equipo FC Andorra”, escribió esta compañía por medio de su cuenta de Twitter.

Además, Ashley Madison reveló las imágenes del contrato que planea firmar con Gerard Piqué, que tiene como remitente al jefe de estrategia de la plataforma, Paul Keable, y tiene como destinatario a Kosmos, la empresa organizadora de eventos de Piqué y el club FC Andorra.

@3gerardpique we saw how things played out with your ex @shakira. We believe in #nonmonogamy without prejudice, so we have offered to sponsor your team @fcandorra. Your move!#gerardpique #pique #shakira #fcandorra #football #soccer #futbol #fussball #calcio @karolg @bizarrap pic.twitter.com/gfORLdYHb3

— Ashley Madison (@ashleymadison) February 28, 2023