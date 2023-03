Piqué: las revelaciones que hizo en su reciente entrevista (Shakira, sus hijos y el caso de Dani Alves)

Luego de su mediática ruptura amorosa con Shakira, el ex futbolista Gerard Piqué concedió una entrevista para hablar sobre varios aspectos de su vida privada.

Al ser cuestionado por Shakira y el lanzamiento de la BZRP Music Sessions #53, canción que incluye varias críticas en su contra, Piqué se negó a hablar del tema; sin embargo, indicó que su única intención como padre es el bienestar de sus hijos.

“No quiero hablar del tema, no creo que toque. Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, y es proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que considera oportunas. No tengo ganas de hablar más del tema, lo único que quiero es que los niños estén bien”, confesó.

Añadido a esto, Gerard Piqué confesó que se siente feliz con la relación que tiene con Milan y Sasha, sus hijos con Shakira, y aseguró que en todo momento los quiere involucrar en sus proyectos personales, incluido la Kings League.

“Con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y me gusta que participen en las cosas que les hacen felices. No estaba preparado que saliera (en un programa de la Kings League), pero él me lo pidió y yo feliz de que quisiera, porque además se notaba que habla como un niño más mayor de lo que es”, comentó.

“No hay nada en el mundo que me haga más feliz que hacer felices a mis hijos. Y lo volvería a hacer”, continuó Piqué.

En un intento desesperado por salvar su imagen, Piqué menciona por primera vez su ruptura con Shakira en entrevista: "Prefiero no hablar mucho del tema. Mi responsabilidad como hombre y padre siempre ha sido proteger a mis hijos".pic.twitter.com/qWOCUecL5s — Bruno | fan account (@JLOAccess) March 14, 2023

Gerard Piqué también habló sobre su retiro del fútbol profesional y los motivos que lo llevaron a tomar esta sorpresiva decisión a media temporada con el FC Barcelona.

Según el campeón del mundo en Sudáfrica 2010, su retiro se dio en medio del momento más complicado en su vida personal (su separación con Shakira y la posible mudanza de sus dos hijos a EE.UU.) y las palabras que dijo en su despedida en el Camp Nou resumen a la perfección su sentir.

“Esa frase resumía mi estado de ánimo en ese momento, en mi vida estaban pasando cosas y no había otra solución a tomar aunque no fuera lo mejor para mí, sí para mi entorno, era una frase que no solo se refería a la profesión, también a lo personal”, indicó Gerard Piqué.

Finalmente, el ex jugador español habló sobre el caso de su ex compañero Dani Alves, encarcelado por presunta violación sexual, y reveló lo difícil que es ver a una persona conocida en esta delicada situación.

“Si ha pasado, se tiene que ser muy duro, y en este caso, más duro y todo. Nos tenemos que respetar todos, entre hombres y mujeres, y queremos vivir en un mundo en el que estas cosas no existan”.

“Es muy complicado, lo complicado es que es un ex compañero y tienes la sensación de que lo conoces y luego de que no lo conoces y te quedas en estado de shock. Lo he compartido todo con él y nunca lo hubiera imaginado. Es una noticia que llega como un golpe con la mano abierta para todos”, concluyó.