Piqué: la presunta razón por la que Piqué habría dejado a Shakira por Clara Chía Martí

A raíz de la mediática separación entre Shakira y el defensa central español, salieron a la luz varios datos e historias sobre la relación que mantuvieron ambas celebridades por más de 12 años.

Uno de estos relatos parece favorecer a Piqué, ya que en redes sociales comenzó a circular el supuesto motivo por el que el futbolista del FC Barcelona habría cambiado a Shakira por Clara Chía Martí.

Esta teoría indica que Clara Chía Martí sería más comprensiva con Piqué y, a diferencia de Shakira, no actúa como una “diva”.

¡PERO QUE VIVA EL AMOR!

Ay no, me muero de amor! pero que es este video? Qué bellos, espectaculares y radiantes se ven Clara Chia Marti y Gerard Piqué. sobre todo después de tantas falsas noticias sobre Clara, ella está esplendida y con un brillo especial. Me Alegro mucho😍💖🔥 pic.twitter.com/1ZV9BTqqZ9

— 🐱♥Daniela Aguirre♥🐬 (@DaniAguirre_) October 27, 2022