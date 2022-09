Piqué: cómo fue la supuesta nueva infidelidad del futbolista y cuándo se habría dado

Por medio de una charla en el programa Amor y Fuego, el paparazzi español cumplió su promesa y reveló que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira en 2016 con una de sus ex parejas.

De acuerdo a Jordi Martín, quien ha seguido de cerca el tema de la separación entre ambas celebridades, Piqué tuvo una aventura con Núria Tomás, una de sus ex novias, durante una concentración de la Selección Española.

“Núria Tomás a día de hoy está felizmente casada y es mamá. En el año 2016 era una persona soltera. Este encuentro se produce en el apartamento de Núria. Es la primera vez que la nombro, esto es una primicia mundial. Fue en una concentración de la Selección Española. Estaba en Las Rozas y acude al apartamento de Núria en Madrid, se va en taxi y se ven durante dos horas. Esta información se la traslado yo al hermano de Shakira hace unos días, por lo que ella tiene conocimiento de esta infidelidad”, aseguró el periodista.

De igual forma, Jordi Martín aseguró que esta información llegó a él gracias a un informante, quien un día después del encuentro entre Gerard Piqué y su ex pareja le reveló cómo se había dado esta infidelidad.

“Es una información que me entero yo al día siguiente. Fui a desayunar con una persona y me contó que pasó esto. No hay imágenes porque aunque yo hubiera estado en la puerta, Piqué habría entrado a un apartamento solo. Le doy un consejo a Piqué, que se ahorre gastos en abogados porque tengo grabada a la persona que me lo cuenta”, continúo relatando durante el programa.

Sin embargo, las revelaciones del periodista español no quedaron ahí, ya que también aseguró que pronto desvelará otra infidelidad de Gerard Piqué a Shakira.

Como adelanto, Jordi Martí comentó que esta nueva infidelidad se dio en 2020 en los baños de una conocida discoteca de Barcelona y las iniciales de la joven con quien Piqué habría engañado a Shakira son J.P.