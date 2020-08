Paty Navidad dice que la vacuna contra el coronavirus causará suicidios y es parte de un plan para controlar al mundo

Actriz mexicana le tiene miedo a los efectos secundarios que podría tener la futura dosis contra el coronavirus y dice que la pandemia es un método para “dominarnos”

La postura de Paty Navidad sobre el coronavirus la volvió viral hace unos días, puesto que en un video que compartió en su cuenta de Instagram habló sobre la próxima vacuna contra el coronavirus y los efectos, que según ella tendrá en la población.

Según Navidad, la vacuna es solo un pretexto para, quitarle la privacidad a la población, para espiarlos y modificarles el ADN.

La actriz dijo: “Estas vacunas lo que traen es una tecnología para modificar nuestro ADN , para convertirnos en seres humanos híbridos donde ya vamos a tener en nuestro organismo tecnología por medio de la misma en donde vamos hacer vigilados, controlados, sin intimidad, privacidad, tecnología con la cual ellos pueden leer y modificar nuestro pensamientos, al igual que alterarlos y ver a través de nuestros ojos… provocar muchos padecimientos, enfermedad, además suicidio y muerte”.

Agregó que el coronavirus no es una pandemia, sino una plandemia, del nuevo orden mundial, al que califica de tecnócrata, dictatorial y tiránico con ideas “comunistoides socialistas” que imparte China y quienes están detrás de ese país, y que también son parte del plan de la ONU y la OMS.

Dijo que el video es su punto de vista sobre la pandemia y que con él no quiere influir para que las personas no se vacunen.

“No estoy diciendo que no lo hagan, cada uno es libre de hacerlo. Espero que no sea una obligación porque yo no me pienso vacunar, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, sé de qué hablo”, aseguró en el video.

Navidad hizo énfasis en que el covid-19 sí existe, pero no es letal y que hasta los remedio caseros habrían ayudado a evitarlo.

“El virus existe, pero por sí solo no es letal… La letalidad es menos del uno por ciento, el 99 por ciento de los casos se han recuperado sin necesidad de vacuna hasta con remedios caseros. Estamos en una de las trampas más grandes de la humanidad. Ojalá y la gente que está dispuesta a vacunarse no se arrepienta después”, aseguró.

Esta postura le ha generado gran cantidad de comentarios en redes sociales y el video se ha vuelto viral.