Paquita la del Barrio: las sorpresivas razones por las que no le dejará herencia a sus hijos

Paquita la del Barrio, debido a complicaciones de salud, tuvo que cancelar gran parte de sus conciertos en el último año y sembró preocupación en sus seguidores.

Sin embargo, Paquita la del Barrio se recuperó exitosamente de sus problemas de salud y desmintió que su vida corriera peligro.

Ante las constantes especulaciones sobre su vida, la intérprete de Rata de dos patas rompió su silencio y, durante una rueda de prensa, habló sobre su herencia.

Paquita la del Barrio aseguró que actualmente no cuenta con un testamento y no le dejará nada a sus hijos por dos motivos.

De acuerdo a la cantante, ella no tiene dinero para heredar y, en caso lo tuviera, no lo compartiría con sus descendientes.

“No lo he hecho, porque no quiero… simplemente. Si tuviera dinero me lo gastaría en vida y no les daría nada… yo no tengo dinero”, mencionó.

Quiénes son los hijos de Paquita la del Barrio

Paquita la del Barrio tuvo dos matrimonios: uno con Miguel Gerardo y otro con Alfonso Martínez.

Con su primer esposo, la intérprete mexicana tuvo dos hijos: Miguel Gerardo Viveros y Javier Gerardo Viveros.

Por otra parte, con su segundo marido dio a luz a tres hijos: Martha Elena Martínez Viveros y dos gemelos.

No obstante, lamentablemente los dos varones fallecieron debido a complicaciones durante su parto.