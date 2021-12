Octavio Ocaña: Nerea Godínez confiesa cómo ha sido su vida luego de la muerte de “Benito”

“No me gusta estar en mi casa, porque todo en mi casa es él. Todo es Tavo”, comentó Nerea Godínez.

La prometida del actor que saltó a la fama por su participación en la serie Vecinos confesó lo difícil que ha sido estar en su hogar, ya que la mayoría de cosas le recuerdan a Octavio Ocaña.

“Me deprimo y me la paso en la calle o me voy a mi empresa. Me quedo ahí un buen rato o voy al gimnasio de mi mejor amiga y estoy ahí otro rato. Nada más vengo y duermo”, comentó.

Godínez también dijo que trata de mantener su mente ocupada y estar lejos de su vivienda, ya que si se queda mucho tiempo ahí comienza a sufrir algunos de los efectos de la ansiedad y pasa llorando todo el día.

“No puedo estar así, por eso busco algo con que distraerme. Salgo a comer o a cenar, o me voy con mi cuñada. Ahí ando paseando porque no me gusta quedarme aquí sola”, relató visiblemente afligida la prometida de “Benito”.

Durante la entrevista, Nerea fue cuestionada sobre si tiene algún mensaje que le gustaría compartir con Octavio Ocaña, a lo que ella respondió: “Le diría que me enseñe a seguir sin él. A vivir una vida sin él”.

Nerea Godínez y Octavio Ocaña disfrutaban de viajar, especialmente a Jalisco, lugar especial para el actor de “Vecinos”. Ante esto, la prometida del actor comentó que sería muy difícil regresar a este estado luego de su muerte.

“Para mí todo Jalisco es él. Entonces yo no sé si algún día regrese. La verdad creo que sí sería algo fuerte. Él era feliz ahí”, confesó Nerea durante la entrevista.

La pareja del fallecido actor de 22 años comentó que Ocaña era muy fanático de Jalisco y que ningún otro lugar en México le causaba más felicidad que “La Perla Tapatía”.

Para finalizar, Nerea Godínez dio unas conmovedoras palabras en referencia a la manera en la que ha afrontado el trágico fallecimiento de su prometido.

“Le diría que me enseñe, que me guíe, que me vaya guiando en esta vida que me queda sin él”, concluyó.